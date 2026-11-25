Một vật thể bay xuất hiện gần trục hạ cánh ở độ cao khoảng 300 m khiến Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài kích hoạt phương án ứng phó, một số chuyến bay phải chuyển hướng.

Nhiều sân bay phải kích hoạt phương án khẩn cấp vì tình trạng drone, diều thả gần đường cất, hạ cánh. Ảnh: Nam Khánh.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), khoảng 13h51 ngày 24/11, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài nhận được thông tin từ tổ lái một chuyến bay về việc phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái (drone) tại khu vực trục hạ cánh của sân bay.

Vật thể được phát hiện ở độ cao ước tính khoảng 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kiểm soát viên không lưu tại Nội Bài đã chủ động kích hoạt phương án xử lý tình huống có vật thể bay trong khu vực hạn chế hoạt động bay, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp ứng phó.

Trong thời gian xử lý sự việc, công tác điều hành bay được triển khai thận trọng. Phương án khai thác tại sân bay được điều chỉnh theo diễn biến thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay.

Một số chuyến bay có kế hoạch hạ cánh xuống Nội Bài sau đó phải chuyển hướng đến sân bay dự bị, trong khi các chuyến bay khác được điều tiết chờ theo phương án của cơ quan điều hành bay.

Đến 14h32 cùng ngày, cơ quan chức năng xác minh vật thể bay nói trên thực chất là một chiếc diều màu cam đỏ và tổ chức thu hồi. Sau khi tình huống được xử lý, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được khôi phục bình thường.

VATM cho biết việc tiếp nhận thông tin, chủ động kích hoạt phương án và phối hợp kịp thời giữa Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài với các đơn vị liên quan đã góp phần bảo đảm an toàn hoạt động bay, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay.

Trước đó, Bộ Xây dựng đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) tại khu vực các cảng hàng không đang diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay và hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh.

Bên cạnh UAV, hoạt động thả diều và các vật thể bay khác tại khu vực lân cận sân bay cũng tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn khai thác hàng không.

Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp xử lý UAV, xây dựng phương án ứng phó cụ thể tại từng cảng hàng không, đồng thời tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý thiết bị bay không người lái đến người dân, đặc biệt tại các khu dân cư quanh sân bay.

Cơ quan này cũng kiến nghị đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV xâm nhập khu vực cấm bay và tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an địa phương với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý vi phạm.