Đề xuất đầu tư thiết bị áp chế UAV trái phép gần sân bay

Tình trạng UAV xâm nhập khu vực cảng hàng không từng khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng hoặc tạm dừng khởi hành, với thời gian gián đoạn có thể kéo dài tới 4 giờ.

Bộ Xây dựng vừa đề xuất các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế phương tiện bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Đề xuất được nêu trong văn bản Bộ Xây dựng gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật về an ninh hàng không.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng vì UAV trái phép

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không diễn biến phức tạp. Việc điều khiển phương tiện bay trái phép, xâm nhập khu vực cấm bay hoặc hạn chế bay có thể đe dọa an toàn tàu bay, đặc biệt trong quá trình cất, hạ cánh.

Tại các cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay từng bị ảnh hưởng bởi các vụ việc liên quan. Một số chuyến phải bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất.

Thời gian gián đoạn khai thác có thể kéo dài, cá biệt lên tới 4 giờ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không, gây lo lắng cho hành khách mà còn phát sinh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bên cạnh UAV, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý vi phạm. Đây là những hoạt động có liên quan đến tập quán sinh hoạt của người dân tại khu vực lân cận sân bay, đòi hỏi giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 824 ngày 24/4/2026, hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý hoạt động của phương tiện bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Hướng dẫn này thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin, cơ chế phối hợp và quy trình xử lý, đồng thời xác định điều kiện tạm ngừng khai thác, đóng tạm thời cảng hàng không và thời điểm trở lại hoạt động bình thường.

Đến ngày 29/8, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính gồm Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn đã ban hành Quy chế phối hợp phát hiện, xử lý, chế áp UAV và các phương tiện bay khác tại khu vực cảng hàng không.

Cần bổ sung thiết bị phát hiện UAV từ xa

Song song với việc hoàn thiện quy trình phối hợp, các bộ, ngành và địa phương có cảng hàng không đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động UAV trái phép.

Các biện pháp tập trung vào tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng UAV; rà soát, quản lý thiết bị bay trên địa bàn; triển khai phương tiện phát hiện UAV trái phép từ xa, từ sớm. Lực lượng Công an và Quân đội cũng phối hợp truy tìm người điều khiển phương tiện vi phạm.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, các giải pháp bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian gần đây, hoạt động sử dụng UAV trái phép tại khu vực các cảng hàng không chưa ghi nhận tái diễn.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng công tác phối hợp giữa nhiều lực lượng đôi khi khiến thời gian xử lý vụ việc kéo dài. Tình trạng thả diều, diều sáo, đèn trời vẫn còn diễn ra, trong khi phương tiện, thiết bị phục vụ phát hiện và xử lý UAV chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai các quy định hiện hành, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV. Các cảng hàng không cần xây dựng quy chế, quy trình cụ thể phù hợp với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.

Đáng chú ý, Bộ kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay. Lực lượng Công an địa phương được đề nghị phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Bên cạnh giải pháp về thiết bị, công tác tuyên truyền cũng cần được duy trì thường xuyên, đặc biệt tại trường học và khu dân cư xung quanh cảng hàng không, nhằm nâng cao nhận thức và ngăn ngừa vi phạm từ sớm.