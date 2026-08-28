Sân bay Đà Nẵng sắp được mở rộng

Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng sẽ được nâng công suất lên 14 triệu lượt khách/năm, trong khi sân đỗ được bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C.

Sân bay Đà Nẵng sẽ được đầu tư nâng cấp từ tháng 8/2027. Ảnh: CAAV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phối hợp với UBND TP Đà Nẵng công bố triển khai hai dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, gồm cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1.

Đáng chú ý, dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng , sử dụng nguồn vốn của ACV. Sau khi hoàn thành, công suất nhà ga được nâng lên 14 triệu lượt khách/năm, gồm khoảng 10 triệu lượt khách quốc nội và 4 triệu lượt khách quốc tế.

Dự án không chỉ mở rộng nhà ga hiện hữu mà còn đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cầu cạn, nhà kỹ thuật, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông, bãi đỗ xe và cảnh quan.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027. Phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029. Phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029.

Song song với dự án nhà ga mở rộng, ACV đang hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1. Dự án dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C, qua đó tăng năng lực phục vụ các chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng.

Theo ACV, việc đồng thời mở rộng nhà ga và sân đỗ nhằm nâng cao năng lực khai thác tổng thể của sân bay, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và du lịch ngày càng tăng tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung.

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 cho ACV. Theo Quyết định 3324/QĐ-UBND ngày 29/7/2026, ACV là nhà đầu tư dự án.

Phương án kiến trúc Nhà ga T1 do Công ty TNHH Tư vấn CPG (CPG Consultants Pte Ltd) thực hiện cũng được trao giải sau cuộc thi tuyển phương án kiến trúc. Phương án được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về công năng, an toàn, khai thác và kiến trúc.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, ACV và TP Đà Nẵng cũng khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City. Dịch vụ được triển khai thông qua kết nối cơ sở dữ liệu sân bay AODB của Cảng HKQT Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh của thành phố.

Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin chuyến bay trên ứng dụng, đồng thời việc kết nối dữ liệu được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để khai thác thông tin phục vụ các lĩnh vực như du lịch và giao thông.

Các dự án mở rộng được triển khai trong bối cảnh sân bay Đà Nẵng giữ vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của miền Trung, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của thành phố và khu vực.