Sân bay Phú Bài sẽ xây thêm nhà ga, nâng công suất lên 12 triệu khách/năm

Tới năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Huế) được đề xuất xây thêm đường băng số 2 và nhà ga hành khách T3, nâng tổng công suất khai thác lên 12 triệu hành khách/năm.

Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng đã được Cục Hàng không hoàn thành.

Theo Thuyết minh Báo cáo giữa kỳ do Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) lập, việc quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là cần thiết nhằm phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc và chiến lược phát triển của TP Huế.

Nâng công suất lên 4 triệu lượt khách vào năm 2030

Theo đề xuất, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nằm tại phường Phú Bài và phường Hương Thủy, TP Huế, là cảng hàng không quốc tế, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất 4 triệu lượt hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm, đủ năng lực khai thác các loại tàu bay A350, B747, B777, A320/A321 và tương đương.

Về khu bay, phương án quy hoạch đề xuất kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía đông, đạt kích thước 3.600 m x 45 m. Đường lăn song song cũng được kéo dài đồng bộ lên 3.600 m.

Sân đỗ tàu bay hiện hữu được quy hoạch mở rộng, đáp ứng tối thiểu 11 vị trí đỗ, gồm 2 vị trí code E và 9 vị trí code C, đồng thời dự trữ quỹ đất để tiếp tục mở rộng khi nhu cầu tăng.

Nhà ga hành khách T2 hiện hữu tiếp tục được khai thác với công suất 4-5 triệu hành khách/năm. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng nhà ga T1 hiện hữu được tận dụng để khai thác hàng không chung.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch về phía tây nhà ga T1, đáp ứng công suất 12.000 tấn hàng hóa/năm trên khu đất khoảng 25.000 m2 và sẽ được xây dựng khi có nhu cầu.

Xây thêm nhà ga T3, mở thêm đường băng số 2

Đáng chú ý, trong tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Phú Bài được đề xuất nâng công suất lên 12 triệu lượt hành khách/năm, gấp 3 lần mức quy hoạch đến năm 2030, và 24.000 tấn hàng hóa/năm.

Để đáp ứng quy mô khai thác này, phương án quy hoạch đề xuất xây dựng đường cất hạ cánh số 2 song song với đường cất hạ cánh hiện hữu, cách đường băng hiện hữu 230 m về phía bắc. Đường băng mới có kích thước 3.200 m x 45 m.

Hệ thống đường lăn tiếp tục được sử dụng, đồng thời bổ sung 4 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh số 2 về đường cất hạ cánh hiện hữu.

Sân đỗ tiếp tục được mở rộng, đáp ứng tối thiểu 27 vị trí đỗ, gồm 4 vị trí code E và 23 vị trí code C, đồng thời có quỹ đất dự trữ để mở rộng khi cần thiết.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là nhà ga hành khách T3 mới được quy hoạch về phía Đông nhà ga T2. Khi hoàn thành, hai nhà ga T2 và T3 sẽ có tổng công suất khai thác 12 triệu hành khách/năm.

Quy hoạch cũng đề xuất xây dựng khu hàng không chung mới ở phía Đông nhà ga T3 với diện tích khoảng 20.000 m2, thực hiện khi có nhu cầu.

Nhà ga hàng hóa được mở rộng, nâng công suất lên 18.000 tấn hàng hóa/năm trên khu đất đã quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030.

Theo hồ sơ quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất khoảng 526 ha. Trong đó, hơn 76 ha do hàng không dân dụng quản lý, hơn 66 ha thuộc phạm vi quản lý của quân sự và hơn 383 ha là khu vực dùng chung giữa quân sự và hàng không dân dụng.

Việc lập quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở triển khai các bước đầu tư, kêu gọi đầu tư, nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế cũng như khu vực miền Trung.