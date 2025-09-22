Sân bay châu Âu rối loạn vì tấn công mạng kéo dài

Tấn công mạng nhắm vào Collins Aerospace kéo dài sang ngày thứ hai, khiến Brussels Airport hủy hơn 70 chuyến bay, các sân bay khác phải khẩn cấp ứng phó.

Hành khách xếp hàng dài tại Sân bay Brussels, nơi hàng chục chuyến bay bị hủy vào ngày 21/9. Ảnh: EPA

Ngày 21/9, gần hai ngày sau khi sự cố tin tặc tấn công vào phần mềm của Collins Aerospace - hệ thống hỗ trợ làm thủ tục, in thẻ lên máy bay và gửi hành lý - khiến hàng loạt sân bay châu Âu lao đao, bảng điện tử tại Heathrow (London) và Brandenburg (Berlin) dần ổn định, nhưng sân bay Brussels vẫn rối loạn.

Phát ngôn viên Brussels Airport Ihsane Chioua Lekhli cho biết riêng ngày 22/9 có tới 45 chuyến bay đi và 30 chuyến đến bị hủy, tăng gấp đôi so với ngày trước, AP đưa tin.

Sự cố bắt đầu từ tối 19/9, ảnh hưởng trực tiếp đến các sân bay lớn ở Brussels (Bỉ), London (Anh) và Berlin (Đức). Các hệ thống điện tử bị tê liệt khiến nhân viên hàng không phải xoay xở bằng cách viết tay thẻ lên máy bay hoặc dùng máy tính xách tay dự phòng. Phần lớn các sân bay châu Âu khác không bị ảnh hưởng.

Danh tính thủ phạm chưa được xác định. Các chuyên gia nhận định đây có thể là hành động của tin tặc, tội phạm mạng hoặc thậm chí có bàn tay của một số quốc gia.

Collins Aerospace - công ty công nghệ hàng không và quốc phòng thuộc RTX Corp (trước đây là Raytheon Technologies) - xác nhận sự cố “gián đoạn liên quan tới an ninh mạng” xảy ra tại một số sân bay châu Âu.

Theo bà Lekhli, sự cố chỉ ảnh hưởng đến hệ thống máy tính ở quầy check-in chứ không tác động đến các kiosk tự phục vụ. Nhân viên đã phải chuyển sang hệ thống dự phòng và sử dụng máy tính xách tay để phục vụ hành khách.

“Hiện chưa thể xác định thời điểm khắc phục hoàn toàn. Chúng tôi phải xử lý từng ngày”, bà nói.

Các sân bay khuyến cáo hành khách nên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi di chuyển và ưu tiên sử dụng các hình thức check-in trực tuyến hoặc tự động.

Sân bay Heathrow ra thông báo: “Công tác khắc phục sự cố hệ thống Collins Aerospace từ ngày 19/9 đang được tiếp tục. Chúng tôi xin lỗi hành khách vì sự chậm trễ, nhưng nhờ phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, phần lớn chuyến bay vẫn được duy trì”.

Trang web của sân bay Brandenburg cũng phát đi thông báo: “Do sự cố hệ thống từ nhà cung cấp dịch vụ, thời gian chờ lâu hơn. Vui lòng sử dụng check-in trực tuyến, kiosk tự phục vụ hoặc quầy gửi hành lý nhanh”.

Collins cho biết tác động của sự cố chỉ giới hạn ở khâu làm thủ tục và ký gửi hành lý điện tử, có thể khắc phục tạm thời bằng hình thức làm thủ tục thủ công. Công ty đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn hệ thống.