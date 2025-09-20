Nhiều sân bay lớn ở châu Âu tê liệt

Một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục và lên máy bay đã gây ra tình trạng rối loạn tại loạt sân bay lớn ở châu Âu như Brussels, London và Berlin.

Hành khách chờ đợi tại Sân bay Brussels sau khi một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục và lên máy bay đã làm gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu, Zaventem, gần Brussels (Bỉ) ngày 20/9. Ảnh: Reuters.

Đại diện Sân bay Brussels, Bỉ, thừa nhận sự cố đã khiến toàn bộ hệ thống tự động ngừng hoạt động kể từ đêm 19/9, buộc sân bay chuyển sang hình thức check-in và lên máy bay thủ công, theo Independent.

“Vụ tấn công này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình bay và đáng tiếc gây ra tình trạng chậm trễ, hủy chuyến”, thông cáo trên website của sân bay nêu, đồng thời khẳng định nhà cung cấp dịch vụ đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Các sân bay khuyến nghị hành khách có chuyến bay trong ngày 20/9 cần chủ động xác nhận lịch trình với hãng hàng không trước khi di chuyển.

Trên trang web chính thức, Sân bay Berlin thông báo: “Do sự cố kỹ thuật tại một nhà cung cấp hệ thống hoạt động trên khắp châu Âu, thời gian chờ tại quầy làm thủ tục sẽ kéo dài hơn bình thường. Chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp nhanh chóng”.

Sân bay London Heathrow, Anh, cửa ngõ hàng không bận rộn nhất châu Âu cũng xác nhận bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo hành khách nên liên hệ hãng bay để kiểm tra tình trạng chuyến đi trước khi ra sân bay vào ngày 20/9.

Theo thông tin từ Heathrow, Collins Aerospace - đơn vị cung cấp hệ thống check-in và boarding cho nhiều hãng hàng không toàn cầu - đang gặp sự cố kỹ thuật “có thể gây chậm trễ cho hành khách khởi hành”. Sân bay cho biết đã tăng cường nhân sự tại khu vực làm thủ tục nhằm giảm thiểu gián đoạn.

Ngược lại, Sân bay Frankfurt, cảng hàng không lớn nhất nước Đức, khẳng định không bị ảnh hưởng. Một quan chức trung tâm điều hành Sân bay Zurich cũng xác nhận tương tự.

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet, một trong những hãng lớn nhất châu Âu, cho biết vẫn hoạt động bình thường và không dự kiến bị gián đoạn trong ngày.

Trong khi đó, Ryanair và tập đoàn IAG - chủ sở hữu British Airways - chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về tình trạng sân bay.

Tại Ba Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski cho biết hiện chưa có dấu hiệu đe dọa an ninh mạng đối với các sân bay của nước này.

Ông Sam Rubin, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Tư vấn và Tình báo An ninh mạng tại Palo Alto Networks, nhận định: “Ngành hàng không luôn là mục tiêu hấp dẫn của tin tặc vì sự phức tạp trong vận hành và mức độ nhạy cảm với thời gian ngừng hoạt động. Chỉ một sự cố ngắn cũng có thể kéo theo hệ lụy tài chính, hậu cần và uy tín, khiến doanh nghiệp dễ bị ép trả tiền chuộc”.

Theo Palo Alto Networks, trong 7 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không toàn cầu đã ghi nhận 10 vụ tấn công mạng quy mô lớn, gây gián đoạn hoạt động, rò rỉ dữ liệu của hàng triệu hành khách và phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống kết nối chặt chẽ giữa các hãng bay, sân bay và cơ quan quản lý.