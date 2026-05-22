Sân bay Australia hỗn loạn vì máy triệt lông bị nghi là bom

  • Thứ sáu, 22/5/2026 09:05 (GMT+7)
Một thiết bị triệt lông bằng laser bị nhầm là vật thể nguy hiểm đã khiến sân bay Avalon, bang Victoria phải phong tỏa một phần, sơ tán hành khách và làm gián đoạn nhiều chuyến bay

Sân bay Avalon ở bang Victoria (Australia). Ảnh: Avalon Airport.

Theo AFP, vụ việc xảy ra khi nhân viên an ninh phát hiện một vật thể khả nghi trong quá trình soi chiếu hành lý tại sân bay Avalon (Australia). Ngay sau đó, lực lượng xử lý bom mìn của cảnh sát bang Victoria được điều động khẩn cấp tới hiện trường để kiểm tra.

Sau khi hoàn tất điều tra và sân bay hoạt động trở lại bình thường, cảnh sát xác nhận vật thể gây náo loạn thực chất chỉ là một thiết bị triệt lông bằng laser.

Thanh tra tạm quyền Nick Uebergang cho biết món đồ này cùng một hộp đựng sô cô la nóng đã bị giữ lại trên băng chuyền để kiểm tra thêm. Theo ông, chủ nhân của hành lý “ban đầu không hợp tác”, khiến quá trình xác minh kéo dài và phức tạp hơn.

Người liên quan cuối cùng không bị truy tố và sân bay đã mở cửa trở lại trong ngày.

Sự cố xảy ra vào khoảng 6h sáng 21/5 (giờ địa phương) tại sân bay Avalon, gần thành phố Geelong. Để phòng ngừa rủi ro, nhà chức trách đã phong tỏa một phần sân bay trong lúc lực lượng chức năng tiến hành rà soát, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Hành khách David cho biết toàn bộ khu vực sân bay gần như bị “đóng băng”, nhiều người phải kéo hành lý rời khỏi nhà ga bằng đường bộ.

“Mọi người xếp hàng dài cả cây số. Chúng tôi bị chặn ngay từ lối vào sân bay”, ông kể.

Một hành khách khác tên Lisa mô tả khung cảnh lúc đó là “khá hỗn loạn”, khi hành khách không được thông báo cụ thể chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy xe cảnh sát liên tục đổ về sân bay.

Đại diện sân bay Avalon cho biết vụ việc cho thấy hệ thống kiểm tra an ninh đã hoạt động đúng quy trình, đồng thời các biện pháp ứng phó khẩn cấp được triển khai ngay lập tức nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên sân bay.

Những quốc gia nào sẽ sống sót sau chiến tranh hạt nhân nhìn từ góc độ khoa học

Chỉ có hai quốc gia trên thế giới có khả năng sống sót sau các cuộc tấn công hạt nhân - New Zealand và Australia, theo Annie Jacobson, tác giả cuốn sách "Chiến tranh hạt nhân: Một kịch bản".

18:59 9/3/2026

Sân vận động 2,3 tỷ USD của Olympic 2032 gây tranh cãi

Dự án xây dựng sân vận động cho Olympic 2032 tại Australia, với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD đang gây tranh cãi. Các ý kiến trái chiều tập trung vào tác động tiêu cực đến môi trường và nguy cơ gây tổn hại di sản văn hóa bản địa.

05:46 22/2/2026

Liên tiếp xét xử công dân nghi làm gián điệp tại Australia và Đức

Tòa án tại Australia và Đức liên tiếp tiến hành xét xử các công dân bị nghi làm công tác gián điệp.

09:53 12/2/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Lâm Phương

