Liên tiếp xét xử công dân nghi làm gián điệp tại Australia và Đức

Tòa án tại Australia và Đức liên tiếp tiến hành xét xử các công dân bị nghi làm công tác gián điệp.

Liên tiếp các vụ xét xử đối tượng bị nghi hoạt động tình báo đã diễn ra tại Australia và Đức trong ngày 11/2. Ảnh minh họa: Reuters.

Tại Australia ngày 11/2, hai công dân Trung Quốc vừa ra hầu tòa, sau khi bị cảnh sát truy tố với cáo buộc can thiệp từ nước ngoài. Đây là lần thứ hai công dân Trung Quốc bị truy tố theo các đạo luật chống can thiệp từ nước ngoài mà Australia ban hành từ năm 2018.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết một người đàn ông 25 tuổi và một phụ nữ 31 tuổi bị cáo buộc phối hợp với một phụ nữ Trung Quốc khác, người này vốn đã bị truy tố tháng 8 năm ngoái, nhằm thu thập thông tin về một tổ chức tôn giáo tại Canberra.

Trong tuyên bố chung đưa ra với Cảnh sát Liên bang Australia, Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) Mike Burgess nhấn mạnh: “Nhiều tổ chức nước ngoài đang theo dõi các thành viên trong cộng đồng kiều dân của chúng ta. Những hành vi như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận và không thể được dung thứ”.

Hai bị cáo hiện đều phải đối mặt với tội danh “can thiệp từ nước ngoài”, mức án tối đa có thể lên tới 15 năm tù nếu bị kết luận là có tội. Phiên tòa diễn ra tại thủ đô Canberra. Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Việc Australia ban hành đạo luật chống can thiệp từ nước ngoài hồi năm 2018 từng khiến quan hệ với Trung Quốc rơi vào căng thẳng. Hai vụ việc trước đây từng xét xử theo luật này liên quan đến các công dân Australia bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/2, tòa án tại thành phố Koblenz (Đức) tuyên phạt một công dân Mỹ 2 năm 8 tháng tù giam, vì người này đã nhiều lần liên hệ đề nghị chuyển giao thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ cho tình báo Trung Quốc trong mùa hè năm 2024.

Người đàn ông, được đề cập đến với tên viết tắt là Martin D. để bảo mật thông tin cá nhân, từng làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ theo diện nhà thầu từ năm 2017 đến 2023, trong đó có quãng thời gian làm việc tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức từ năm 2020.

Bị cáo bị nhà chức trách Đức bắt giữ vào tháng 11/2024. Phía tòa án xác nhận người này đã từ bỏ quyền kháng cáo, đồng nghĩa với việc bản án chính thức có hiệu lực.

Sau Thế chiến II, Mỹ thiết lập hàng chục căn cứ quân sự tại Đức và hiện vẫn duy trì hơn 35.000 binh sĩ đồn trú tại nước này. Các căn cứ, chủ yếu nằm ở miền tây và nam Đức, sử dụng khoảng 11.000 lao động dân sự trong các lĩnh vực hậu cần, dịch vụ ăn uống, y tế và an ninh.

Những năm gần đây, Đức ghi nhận sự gia tăng các vụ việc nghi liên quan hoạt động gián điệp. Trong vụ việc nổi bật hồi tháng 9/2025, một cựu trợ lý của chính trị gia người Đức Maximilian Krah đã bị tuyên án 4 năm 9 tháng tù vì tội làm gián điệp.

Tòa án tại thành phố Dresden (Đức) kết luận trợ lý Jian Guo của ông Krah đã hoạt động như một điệp viên cho cơ quan tình báo nước ngoài, trong quãng thời gian làm việc cho ông Krah. Ông Krah là thành viên đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).