Samsung mở rộng dấu ấn trên thị trường giặt sấy thương mại

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Bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung lần đầu xuất hiện trước khách mời tại sự kiện diễn ra ngày 17/7 ở TP.HCM. Việc Samsung chính thức gia nhập phân khúc này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu giặt sấy chuyên nghiệp tại Việt Nam ngày càng mở rộng, từ cửa hàng giặt tự phục vụ đến khách sạn, khu lưu trú và ký túc xá.
Theo thông tin được công bố tại sự kiện, thị trường máy giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam có quy mô ước tính khoảng 205 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6% mỗi năm. Theo đó, cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, hơn 60% trong số này được thành lập trong giai đoạn 2020-2022. Tốc độ đô thị hóa, sự phục hồi của du lịch và xu hướng ưu tiên dịch vụ tiện lợi đang tiếp tục mở ra dư địa phát triển cho thị trường.
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Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, nhận định thị trường giặt sấy chuyên nghiệp tại Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng và đang chuyển dịch từ mô hình dịch vụ truyền thống sang những giải pháp thông minh hơn. Việc giới thiệu dòng máy giặt, máy sấy công nghiệp thể hiện định hướng của Samsung trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp và đối tác, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững.
Cùng sản phẩm, Samsung giới thiệu hệ sinh thái hợp tác với Asiatech Holding, Wash Friends Vina và WW Việt Nam. Các bên tham gia vào từng khâu từ tư vấn mô hình, khảo sát mặt bằng, lắp đặt đến quản lý vận hành và hỗ trợ kỹ thuật. Theo đại diện Samsung, sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của hãng và kinh nghiệm tại thị trường trong nước của các đối tác sẽ giúp giải pháp được triển khai phù hợp hơn với quy mô, không gian và định hướng kinh doanh của từng doanh nghiệp.
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Trung tâm của giải pháp là máy giặt công nghiệp dung tích 18 kg và máy sấy dung tích 14 kg, được nhập khẩu từ Hàn Quốc với cấu hình dành cho thị trường Việt Nam. Máy giặt có thể hoàn thành một chu trình từ 36 phút, trong khi máy sấy xử lý một mẻ đồ từ 45 phút. Thời gian vận hành được rút ngắn giúp cửa hàng tăng số lượt phục vụ trong ngày, đồng thời hạn chế thời gian khách hàng phải chờ đợi.
Ở công đoạn làm sạch, máy giặt được trang bị Bubble Technology, tạo bong bóng siêu mịn để chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh hơn vào sợi vải. Công nghệ này hỗ trợ xử lý vết bẩn, đồng thời hạn chế cặn chất giặt tẩy còn lại trên quần áo. Nhiều chương trình giặt được thiết kế cho từng nhóm đồ và nhu cầu khác nhau, từ chu trình thông thường, đồ mỏng nhẹ đến chế độ giặt chuyên sâu, giúp cửa hàng linh hoạt hơn khi tiếp nhận lượng đồ đa dạng từ khách hàng.
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Khả năng vận hành ổn định là yếu tố được chú trọng khi thiết bị phải hoạt động với tần suất cao. Máy giặt sử dụng động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+ và hệ thống giảm chấn, qua đó hạn chế tiếng ồn, rung lắc trong quá trình vận hành. Sản phẩm đã trải qua thử nghiệm 30.000 chu trình, hướng đến đáp ứng yêu cầu khai thác liên tục tại cửa hàng giặt sấy, khách sạn và các cơ sở dịch vụ.
Ông Phạm Anh Vũ, Đồng sáng lập Công ty WW Việt Nam, cho rằng độ bền của thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của cửa hàng. “Trong mô hình kinh doanh giặt tự phục vụ, thiết bị chính là tài sản tạo ra doanh thu mỗi ngày. Một thiết bị vận hành liên tục, ổn định và bền bỉ sẽ giúp cửa hàng duy trì doanh thu, giảm chi phí bảo trì và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng”, ông nói. Theo ông, sự tham gia của Samsung cũng mang đến thêm lựa chọn cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm thiết bị được phát triển theo tiêu chuẩn thương mại.
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Bộ đôi sản phẩm có thể lắp đặt cạnh nhau hoặc xếp chồng để phù hợp với những mặt bằng có diện tích hạn chế. Cửa máy sấy cho phép điều chỉnh hướng mở, trong khi bảng điều khiển có thể đặt ở phía trên hoặc hạ xuống thân máy để người dùng dễ thao tác khi hai thiết bị được xếp theo chiều dọc. Máy sấy còn được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor, tự động nhắc vệ sinh đường dẫn khí nhằm duy trì hiệu suất và hỗ trợ công tác bảo trì.
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Giải pháp cũng tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba. Ông Park Cheon Kyu, Giám đốc Điều hành Công ty Wash Friends Việt Nam, đánh giá đây là yếu tố cần thiết đối với các chuỗi giặt tự phục vụ hiện đại. “Khi quy mô chuỗi ngày càng mở rộng, khả năng vận hành ổn định và quản lý đồng bộ trở thành yếu tố then chốt. Thiết bị cần có khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý, thanh toán nhằm giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng”, ông cho biết.
Theo ông Phạm Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Asiatech Holding, hiệu quả của một dự án giặt sấy còn phụ thuộc vào chất lượng triển khai sau khi thiết bị được lựa chọn. “Máy càng tốt thì càng cần lắp đặt chuẩn, vận hành đúng và bảo trì kịp thời. Nhà đầu tư cần một đơn vị đồng hành từ khảo sát mặt bằng, lắp đặt, đào tạo vận hành đến phần mềm quản lý doanh thu và bảo hành tận nơi”, ông chia sẻ. Đây cũng là nền tảng để cửa hàng kiểm soát chi phí, hạn chế thời gian gián đoạn và rút ngắn quá trình hoàn vốn.
Từ thiết bị, nền tảng kết nối đến mạng lưới hỗ trợ tại địa phương, giải pháp mới cho thấy định hướng tiếp cận toàn diện của Samsung đối với thị trường giặt sấy thương mại. Thay vì dừng ở việc cung cấp máy móc, thương hiệu cùng các đối tác hướng đến đồng hành trong suốt quá trình đầu tư và vận hành, tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng cửa hàng ổn định, nâng chất lượng dịch vụ và sẵn sàng mở rộng khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển chuyên nghiệp hơn.