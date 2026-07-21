Samsung mở rộng dấu ấn trên thị trường giặt sấy thương mại

Ông Phạm Anh Vũ, Đồng sáng lập Công ty WW Việt Nam, cho rằng độ bền của thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của cửa hàng. “Trong mô hình kinh doanh giặt tự phục vụ, thiết bị chính là tài sản tạo ra doanh thu mỗi ngày. Một thiết bị vận hành liên tục, ổn định và bền bỉ sẽ giúp cửa hàng duy trì doanh thu, giảm chi phí bảo trì và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng”, ông nói. Theo ông, sự tham gia của Samsung cũng mang đến thêm lựa chọn cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm thiết bị được phát triển theo tiêu chuẩn thương mại.