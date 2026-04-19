Samsung khai phóng tiềm năng AI TV với trợ lý Vision AI Companion

Không giới hạn quyền năng, Samsung đưa TV vượt xa khỏi khái niệm thiết bị nghe nhìn thông thường với trợ lý AI đa nhiệm mang tên Vision AI Companion (VAC).

Là nhà sản xuất TV số 1 thế giới 20 năm liên tiếp, Samsung tiên phong tích hợp AI vào thiết bị nghe nhìn từ sớm, tạo nên chuẩn mực thiết yếu cho ngành công nghiệp TV toàn cầu.

Hành trình từ TV đến AI TV của Samsung

Trong giai đoạn 2018-2023, AI hoạt động trên các dòng TV thông minh của Samsung thông qua vi xử lý Neural Quantum Processor, đóng vai trò nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, tối ưu hóa trải nghiệm giải trí.

AI đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững ngôi vương thị trường TV toàn cầu suốt 2 thập kỷ của Samsung.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong kỷ nguyên màn hình có trí tuệ (AI Screens) của Samsung, với việc nâng cấp số lượng mạng mô phỏng thần kinh trên vi xử lý AI lên con số 512. Sang năm 2025, hãng tiếp tục nâng cấp hiệu suất vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng mô phỏng thần kinh, đồng thời mở rộng trải nghiệm AI sang TV Mini-LED và The Frame.

Trí tuệ nhân tạo là nhân tố quan trọng, góp phần làm nên chuỗi thành tích ấn tượng của Samsung AI TV. Trong đó phải kể đến việc 20 năm liền giữ vững vị trí số 1 trên thị trường TV toàn cầu và 12 năm liền số 1 tại thị trường TV Việt Nam (theo thống kê của Omdia).

Khai mở tương lai nghe nhìn với trợ lý AI đa nhiệm

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, cùng với tầm nhìn “Your Companion to AI Living” (Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI), Samsung giới thiệu trợ lý AI đa nhiệm mới trên các thế hệ TV của mình, với tên gọi Vision AI Companion (VAC). Sự xuất hiện của trợ lý này đưa khả năng của Samsung AI TV vượt xa thiết bị giải trí thông thường.

Trợ lý AI đa nhiệm hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách người dùng trải nghiệm nội dung giải trí.

Ấn tượng nhất phải kể đến khả năng trò chuyện, trả lời câu hỏi trực tiếp bằng giọng nói, chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa. Được hỗ trợ bởi Generative AI (AI tạo sinh), VAC cho khả năng hội thoại tự nhiên và linh hoạt hơn, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối, giúp quá trình tương tác trở nên mượt mà như cuộc trò chuyện thực sự mà không cần lệnh, không cần menu, không cần nhập liệu.

Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho TV Samsung về bất cứ nội dung nào, VAC sẽ đưa ra câu trả lời phù hợp ngữ cảnh kèm nhiều hình ảnh, video liên quan để giúp trải nghiệm trò chuyện thêm phong phú và sống động.

Người dùng có thể giao tiếp, hỏi đáp với Samsung AI TV thông qua trợ lý VAC.

VAC cũng tích hợp đột phá AI chủ chốt của Samsung vào trải nghiệm duy nhất, giúp người dùng tiếp cận tính năng thông minh dễ dàng hơn. Thay vì phải thiết lập thủ công tính năng AI trong mục cài đặt, nay người dùng có thể sử dụng giao diện VAC để tạo hình nền TV, dịch trực tiếp đa ngôn ngữ, tối ưu hoá nội dung với AI Picture, Active Voice Amplifier Pro và AI Upscaling Pro…

Đặc biệt, người yêu thể thao có thể kích hoạt chế độ Bóng đá AI Pro thông qua VAC, mang đến trải nghiệm theo dõi trận đấu sống động hơn khi tự động nhận diện tình huống trên sân, tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật khoảnh khắc quan trọng, thậm chí tách âm thanh theo yêu cầu.

Người dùng dễ dàng yêu cầu trợ lý AI đa nhiệm khởi động chế độ Bóng đá AI bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái SmartThings cho phép Samsung AI TV kết nối và điều khiển thiết bị trong nhà, đồng thời hỗ trợ theo dõi và chăm sóc gia đình với tính năng như Home Monitor, Pet Care và Family Care.

Tất cả được hiển thị trực quan trên giao diện VAC. Samsung AI TV 2026 cũng mang đến trải nghiệm giải trí mới với tính năng Karaoke. Tính năng này cho phép kết nối điện thoại như micro, kết hợp cùng chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, từ nhạc nền đến giọng hát, để tối ưu âm thanh theo giọng hát. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng không gian giải trí sống động ngay tại nhà.

Với Samsung AI TV, việc tạo ra video nhạc nền để hát karaoke trở nên đơn giản.

Hiện trợ lý AI đa nhiệm được mở rộng trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là TV Crystal UHD mới - mẫu AI TV có mức giá dễ tiếp cận với số đông. VAC cùng với công nghệ Micro RGB cũng xác lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc siêu cao cấp với TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới của Samsung.

Mẫu Samsung AI TV 2026 đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng trong nước.