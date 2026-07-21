Chậu rửa chén đá một hố của Yoshimoto
Chậu rửa chén đá một hố của Yoshimoto (Nhật Bản) có thiết kế tinh tế, vật liệu Crystal Surface kháng khuẩn, chống trầy, dễ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe gia đình.
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Chậu rửa chén đá một hố của Yoshimoto (Nhật Bản) có thiết kế tinh tế, vật liệu Crystal Surface kháng khuẩn, chống trầy, dễ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe gia đình.
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