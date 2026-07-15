Samsung giới thiệu công nghệ Flex Titanium nâng tầm màn hình gập

Được phát triển dựa trên cải tiến về màn hình gập của Samsung, công nghệ hiển thị mới này giúp tăng cường độ bền và giảm thiểu nếp gấp, mang lại trải nghiệm tinh tế hơn.

“Thế mạnh của Samsung trong lĩnh vực thiết bị gập đến từ khả năng kết nối nhu cầu thực tế của người dùng với công nghệ mang lại giá trị thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Đối với thế hệ Galaxy gập tiếp theo, Samsung tiếp tục kế thừa nhiều năm kinh nghiệm để đưa đột phá về công nghệ hiển thị vào sản phẩm, qua đó mang đến trải nghiệm sử dụng ngày càng hoàn thiện với chất lượng hiển thị vượt trội”, ông Sunghoon Moon, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Phần cứng Di động tại Samsung Electronics, cho biết.

Kế thừa hành trình tiên phong đổi mới công nghệ màn hình gập

Một công nghệ đột phá chỉ thật sự phát huy giá trị và mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho người dùng khi liên tục được cải tiến dựa trên trải nghiệm sử dụng thực tế. Phân khúc điện thoại gập cũng không ngoại lệ.

Trải qua 7 thế hệ Galaxy Z series, Samsung không ngừng lắng nghe phản hồi từ người dùng. Điều này giúp hãng thấu hiểu tường tận kỳ vọng của họ dành cho dòng sản phẩm này: Trải nghiệm xem lớn hơn, mãn nhãn hơn với nếp gấp màn hình ít nhận thấy hơn, mà không phải đánh đổi độ bền hay tính di động.

Để đáp ứng kỳ vọng đó, Samsung tái thiết kế cấu trúc màn hình gập bằng cách kết hợp đột phá về công nghệ, vật liệu và kỹ thuật cơ khí. Thành quả là sự ra đời của Flex Titanium - cột mốc mới trong hành trình đổi mới công nghệ màn hình gập. Nhờ tích hợp thành công các cải tiến màn hình với kỹ thuật chế tác thiết bị vượt trội, Samsung tiếp tục định hình tương lai cho ngành công nghiệp di động và mang đến trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

Flex Titanium kiến tạo trải nghiệm hiển thị thế hệ mới

Để tạo nên màn hình vừa mang lại trải nghiệm xem đắm chìm, vừa đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày, Samsung áp dụng phương pháp tiếp cận mới trong thiết kế cấu trúc. Thách thức đặt ra là phải tìm kiếm loại vật liệu hội tụ đồng thời 3 yếu tố: Đủ cứng để chống chịu va đập, đủ linh hoạt để duy trì khả năng gập mở nhiều lần và đủ mỏng để phù hợp thiết kế tinh gọn. Cân bằng cả 3 yếu tố này là chìa khóa đưa công nghệ màn hình gập tiến thêm một bước và titan đã chứng minh là lựa chọn tối ưu.

Nổi tiếng với độ bền vượt trội và khả năng chịu lực cao, titan được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất, từ ăng-ten vệ tinh đến bánh xe của xe tự hành thám hiểm sao Hỏa. Tuy nhiên, chính độ cứng của vật liệu này cũng tạo ra không ít thách thức khi tích hợp vào cấu trúc mỏng và linh hoạt của màn hình gập. Phát huy tối đa kinh nghiệm chuyên môn, Samsung thành công đưa titan vào hai thành phần cốt lõi - lớp phim hợp kim titan và tấm nền titan.

Samsung đưa titan vào lớp phim hợp kim và tấm nền.

Lớp phim hợp kim titan đóng vai trò nâng đỡ màn hình từ bên trong, nằm ngay bên dưới tấm nền OLED. So với lớp phim polyme truyền thống, tấm phim mới này mang lại độ cứng cơ học cao gấp 20 lần. Nhờ quy trình cán siêu mỏng với độ chính xác cao, lớp phim chỉ dày khoảng 1/3 sợi tóc người, giúp tấm nền màn hình mỏng gọn hơn đáng kể.

Bên dưới là tấm nền titan vững chắc có cấu trúc linh hoạt, giúp nâng đỡ toàn bộ mô-đun màn hình. Nhờ công nghệ gia công lỗ tiên tiến, khoảng trống giữa mô-đun màn hình và lớp keo trên tấm nền được loại bỏ, giúp tăng cường độ liên kết giữa các thành phần. Thiết kế mới này mang đến khả năng nâng đỡ ổn định hơn bên dưới màn hình khi mở hoàn toàn, đồng thời vẫn duy trì độ linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhiều lần gập mở.

Hơn nữa, việc kết hợp cấu trúc hiển thị độ phân giải cao cùng vật liệu hữu cơ thế hệ mới giúp màn hình tái hiện hình ảnh sống động mà vẫn tiết kiệm điện năng tiêu thụ, từ đó tối ưu hóa hiệu suất năng lượng tổng thể vượt trội.

Ông Kyung-Jin Yoo, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Màn hình Di động tại Samsung Display, chia sẻ: “Thông qua việc ứng dụng cấu trúc lỗ siêu nhỏ vào phần gập của tấm nền titan, chúng tôi tối ưu hóa khả năng linh hoạt mà vẫn đảm bảo độ bền vượt trội. Kết hợp cấu trúc hiển thị độ phân giải cao và vật liệu hữu cơ thế hệ mới giúp tối đa hóa hiệu suất năng lượng, công nghệ này sẽ tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh cho các thiết bị Galaxy gập thế hệ tiếp theo”.

Công nghệ Flex Titanium sẽ chính thức ra mắt trên các thiết bị Galaxy gập thế hệ mới của Samsung. Thông tin chi tiết được công bố tại sự kiện Galaxy Unpacked.