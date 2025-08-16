Rạng sáng 16/8, cổ động viên chứng kiến khoảnh khắc xúc động sau trận thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth tại vòng 1 Premier League.

Salah bật khóc sau trận mở màn Premier League.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Liverpool ăn mừng và đã đi hết vào phòng thay đồ. Tuy nhiên, Mohamed Salah vẫn ở lại sân. Tiền đạo người Ai Cập đã khóc khi nghe người hâm mộ hát vang ca khúc tri ân Diogo Jota, tiền đạo qua đời vì tai nạn giao thông cách đây không lâu.

Trước đó, Salah cũng gây xúc động khi tái hiện kiểu ăn mừng đập hai tay vào nhau sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho Liverpool trong ngày khai màn giải Ngoại hạng Anh.

Nhà đương kim vô địch đã trải qua 90 phút đầy khó khăn. Dù dẫn trước 2-0 nhờ công của Hugo Ekitike và Cody Gakpo, "The Kop" lại để Bournemouth gỡ hòa. Trong vòng 6 phút, từ 88 đến 90+4, CĐV tại Anfield vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến Federico Chiesa và Salah lần lượt lập công để giúp đội bóng vùng Merseyside giữ lại 3 điểm.

Quyết định táo bạo của HLV Arne Slot khi tung Chiesa, một cầu thủ từng bị đồn nằm trong diện thanh lý, vào sân ở thời điểm quan trọng của trận đấu đã giúp Liverpool giành chiến thắng ngoạn mục.

"Khi Chiesa vào sân, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi. Đó là lý do tôi là một bình luận viên, trong khi Slot là huấn luyện viên vô địch Premier League. Ông ấy đọc trận đấu quá tốt", Jamie Carragher bình luận.