Saigontourist được gia hạn thuê 'đất vàng' Đồng Khởi đến 2070

UBND TP.HCM vừa quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại số 132-134 Đồng Khởi, phường Sài Gòn.

Continental Sài Gòn là khách sạn lâu đời và danh tiếng nhất thành phố. Ảnh: Saigontourist.

Khu đất có diện tích khoảng 3.400 m2, trong đó hơn 3.379 m2 không vướng lộ giới được gia hạn thêm 50 năm, tính từ đầu năm 2021, kéo dài thời hạn thuê đến năm 2070. Phần còn lại nằm trong lộ giới tiếp tục được sử dụng theo hiện trạng cho tới khi quy hoạch mới được triển khai.

Mục đích sử dụng đất là thương mại - dịch vụ, hoạt động khách sạn, với hình thức thuê doanh nghiệp trả tiền thuê hàng năm cho Nhà nước.

Suốt nhiều thập kỷ, nơi đây được Saigontourist khai thác làm khách sạn Continental Sài Gòn, một trong những khách sạn lâu đời và danh tiếng tại TP.HCM.

Theo bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, đường Đồng Khởi thuộc nhóm cao nhất, hơn 687 triệu đồng/m2.

Mặt khác, Cushman và Wakefield cũng liên tục điểm danh con đường này vào top những nơi có giá thuê mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới từ năm 2023 đến nay. Cập nhật mới nhất của đơn vị này năm 2025 ghi nhận giá thuê mặt bằng bán lẻ trên đường Đồng Khởi giảm 6% còn khoảng 3.711 USD /m2/năm, tương đương khoảng 8 triệu đồng/m2/tháng, xếp hạng 17 toàn cầu.

Đường Đồng Khởi dài khoảng 1 km, nối từ khu vực Nhà thờ Đức Bà đến bến Bạch Đằng, là một trong những con đường sầm uất nhất trung tâm TP.HCM.

Bên cạnh những công trình mang tính biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, Công trường Lam Sơn..., nơi đây còn quy tụ nhiều khách sạn hạng sang và tòa nhà văn phòng, thương mại có giá thuê ngất ngưởng như Union Square, Hotel Continental, Opera View, thu hút hàng loạt thương hiệu xa xỉ toàn cầu như Gucci, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Omega, Tag Heuer...