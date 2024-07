Saigon Expresso: Máy bay va vào cột đèn, bị móp cánh ở Tân Sơn Nhất

Bộ Công an bác tin khó thực hiện sinh trắc học do lỗi chip trên CCCD, cảnh báo tình trạng bội nhiễm sau khi bị kiến ba khoang đốt... là một số tin tức đáng chú ý khác.

Ngày 4/7/2024

Kênh TikTok "Chưa biết_01" bay màu. Chiều 3/7, kênh "Chưa biết_01" hiện trạng thái bị khóa trên TikTok. Khi truy cập, người dùng nhận được thông báo tài khoản bị cấm.

Thời gian qua, "Chưa biết_01" đăng tải hàng trăm clip "bóc phốt" nghệ sĩ Việt, đưa các thông tin tiêu cực, không kiểm chứng. Midu là một trong các "nạn nhân" của kênh này. Hồi tháng 5, nữ ca sĩ đã đệ đơn khiếu nại lên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, song chủ kênh "Chưa biết_01" tiếp tục có hành động thách thức.

Bác tin khó thực hiện sinh trắc học do lỗi chip trên CCCD. Ngày 3/7, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) bác bỏ thông tin cho rằng việc khó thực hiện cập nhật sinh trắc học trên app ngân hàng do lỗi chip NFC trên CCCD.

Đại diện đơn vị khẳng định, tất cả chip được sản xuất, phát hành, chuyển trả người dân đều trong tình trạng hoạt động tốt và nạp đầy đủ dữ liệu công dân. Đến thời điểm hiện tại, trung tâm chưa nhận được bất cứ phản ảnh nào về việc không xác thực được sinh trắc học trên app ngân hàng do lỗi chip như nội dung bài viết lan truyền trên Facebook những ngày qua.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập ở TP.HCM cao nhất 24,25. Chiều 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025, sớm hơn dự kiến 1 tuần.

Điểm chuẩn cao nhất thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) với mức 24,25 (giảm 1,25 điểm so với năm trước). Kế đến là các trường: Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Trần Phú (quận Tân Phú), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) đều ở mức 23,25.

Nhìn chung, điểm năm nay có chiều hướng giảm, kể cả các trường top đầu.

Thời tiết TP.HCM đầu tháng 7 nóng hơn, mưa nhiều. TP.HCM và Nam Bộ tuần này có mưa nhiều, phổ biến từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa cần đề phòng lốc xoáy, gió giật, sét đánh, đặc biệt ngập sâu ở nhiều khu vực. Tổng lượng mưa tuần phổ biến trong khoảng từ 70-170 mm. Nhiệt độ dao động từ 26,5-28 độ C, tức cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,2-0,5 độ.

Cảnh báo tình trạng bội nhiễm sau khi bị kiến ba khoang đốt. Bệnh viện Da Liễu TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về tình trạng bội nhiễm (hiện tượng nhiễm trùng mới ngay tại vị trí cũ) sau khi bị kiến ba khoang đốt.

Thời gian qua, đơn vị tiếp nhận 50-70 bệnh nhân/ngày bị nhiễm độc kiến ba khoang, tình trạng rộ lên khi miền Nam vào mùa mưa. Đáng nói, một số người sử dụng phương pháp dân gian để điều trị hoặc bị chẩn đoán sai bệnh khiến cho vùng da lở loét nhiều hơn.

Thêm phòng trọ ở Hà Nội bị tố lắp camera quay lén. Ngày 3/7, Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đang xác minh vụ đặt camera quay lén tại một khu trọ trên địa bàn. Theo phản ánh, ngày 30/6, hai cô gái thuê trọ ở phường Nghĩa Đô bất ngờ phát hiện một camera giấu kín trong ổ điện. Hướng của camera quay vào khu vực nhà vệ sinh.

Sau khi cậy ổ điện, hai cô gái thấy camera được đấu điện trực tiếp và vẫn đang hoạt động. Nạn nhân cho biết đã ở tại phòng trọ này được 6 tháng. Vụ việc lập tức được trình báo công an sở tại.

Trước đó, vào ngày 26/6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin về việc phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại một nhà trọ trên địa bàn phường Yên Nghĩa. Xuất phát từ ham muốn cá nhân, chủ trọ đã lên mạng đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5.

Máy bay va vào cột đèn, bị móp cánh ở Tân Sơn Nhất. Khoảng 16h, chuyến bay mang số hiệu EVA396, chặng bay từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Đài Loan đã lăn nhầm bến đỗ trong quá trình chuẩn bị khởi hành, dẫn đến cánh trái của tàu bay va vào cột đèn gần đó. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết thêm cánh trái máy bay bị móp nhưng hành khách và nhân viên trên sân đỗ không ai bị thương. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân và tìm hướng xử lý.

ACV ước lãi gần 1.000 tỷ đồng mỗi tháng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. ACV ghi nhận tổng doanh thu hơn 11.000 tỷ đồng , tăng gần 22% so với cùng kỳ và thực hiện 54% kế hoạch năm. Còn lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.983 tỷ đồng , tăng gần 14% so với cùng kỳ và thực hiện 64% kế hoạch năm.

VTV kiểm duyệt nghiêm ngặt hình ảnh show hẹn hò "Đảo thiên đường". Show hẹn hò mang tên Đảo thiên đường (Parasite Island) do Đài truyền hình Việt Nam, nhà sản xuất Cát Tiên Sa, phối hợp với đài JTBC (Hàn Quốc) sản xuất đang được khán giả chờ đón. Ngoài việc phát sóng trên khung giờ vàng của VTV3, chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đầu tiên của Việt Nam còn chiếu trên đài JTBC lẫn YouTube. Vì vậy, theo lãnh đạo đài VTV, thời gian qua, show được kiểm duyệt nghiêm ngặt, về cả nội dung, hình ảnh, trang phục để phù hợp với văn hóa và người xem trong nước.

Thi thể nam giới mắc kẹt tại tảng đá trên sông Đạ Huoai. Khoảng 5h ngày 3/7, khi đi trên đoạn đường ven sông Đạ Huoai, đoạn qua thôn 1 (xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), một số người dân phát hiện thi thể nổi trên mặt nước.

Qua quá trình trục vớt để khám nghiệm tử thi, cơ quan công an bước đầu xác định thi thể là nam giới, độ tuổi trung niên, đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Tuy nhiên, danh tính của thi thể vẫn chưa được xác định.