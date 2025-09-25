Sai lầm của Ten Hag khiến Man Utd mất vàng với Alvaro Carreras

Manchester United đang phải nuối tiếc khi chứng kiến Alvaro Carreras tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid – một thương vụ bị coi là sai lầm lớn dưới thời Erik ten Hag.

Alvaro Carreras đang bùng nổ trong màu áo Real Madrid.

Tháng 1/2024, "Quỷ đỏ" đồng ý để Carreras sang Benfica theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt chỉ 6 triệu euro cộng thêm 3 triệu phụ phí. Ít ai ngờ rằng chỉ sau một năm, hậu vệ trái này bùng nổ tại Bồ Đào Nha, trước khi được Real Madrid chi tới 50 triệu euro để đưa về Santiago Bernabeu mùa hè vừa qua. Chưa dừng lại ở đó, theo đánh giá của truyền thông Tây Ban Nha, giá trị của Carreras giờ đã chạm mốc 80 triệu euro.

Trong khi MU phải chật vật tìm lại sự ổn định, hình ảnh Carreras lên bóng mạnh mẽ trong màu áo Real lại càng làm nổi bật sự lãng phí. Ten Hag, người từng chi hàng trăm triệu euro cho những bản hợp đồng gây tranh cãi như Antony, Casemiro hay Mason Mount, bị chỉ trích đã không nhìn ra tiềm năng của tài năng trẻ này.

HLV Xabi Alonso của Real Madrid không giấu nổi sự hài lòng: “Cá tính và tinh thần thi đấu của Carreras khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy hiếm khi mắc lỗi, tập trung cao độ và có phẩm chất chiến thuật, kỹ thuật rất toàn diện. Tác động mà cậu ấy mang lại ngay lập tức là điều tuyệt vời”.

Từ “người thừa” ở Old Trafford, Carreras giờ trở thành niềm hy vọng mới tại Bernabeu. Anh ra sân bảy trận từ đầu mùa 2025/26 và hứa hẹn tiếp tục góp mặt trong trận derby rực lửa với Atletico Madrid cuối tuần này.

Với Man Utd, đây là minh chứng rõ ràng cho một quyết định sai lầm trong chính sách nhân sự thời Ten Hag - sai lầm có thể khiến họ mất đi một hậu vệ cánh đẳng cấp thế giới và hàng chục triệu euro lợi nhuận tiềm năng.