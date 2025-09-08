Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Leverkusen tìm ra người thay Ten Hag

Cựu HLV đội tuyển Đan Mạch, Kasper Hjulmand, chuẩn bị dẫn dắt Bayer Leverkusen để thay thế Erik ten Hag.

Hjulmand là lựa chọn an toàn của BLĐ Leverkusen.

Theo Kicker, chiến lược gia người Đan Mạch đồng ý làm huấn luyện viên trưởng của Bayer Leverkusen. Ông dự kiến ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với kỳ vọng giúp CLB nước Đức thi đấu ổn định sau giai đoạn hỗn loạn dưới thời Ten Hag.

Sự bổ nhiệm này đánh dấu lần trở lại Bundesliga của Hjulmand sau 10 năm. Trước đó, chiến lược gia 53 tuổi từng dẫn dắt Mainz 05 trong mùa giải 2014/15. Dù bị sa thải chỉ sau 8 tháng vì thành tích không tốt, kinh nghiệm làm việc tại Bundesliga giúp ông được ban lãnh đạo Bayer Leverkusen lựa chọn.

Hjulmand không phải cái tên xa lạ trong làng bóng đá châu Âu nửa thập niên qua. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch từ năm 2020 đến 2024, đưa “Những chú lính chì” vào đến bán kết Euro 2021 và vòng 16 đội Euro 2024.

Hjulmand được đánh giá cao bởi khả năng quản lý đội bóng mềm mỏng, xây dựng lối chơi hiện đại, điều Leverkusen rất cần hiện tại. Trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị HLV Leverkusen sẽ là cuộc tiếp đón Eintracht Frankfurt tại BayArena vào ngày 13/9.

Tường Linh

