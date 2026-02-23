Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sai lầm của Neymar khiến Santos trả giá đắt

  • Thứ hai, 23/2/2026 07:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Neymar mắc lỗi trong thất bại 1-2 của Santos trước Novorizontino, qua đó dừng bước tại tứ kết giải vô địch bang São Paulo rạng sáng 23/2.

Neymar gây phẫn nộ.

Phút 46, trong nỗ lực triển khai bóng từ phần sân nhà, Neymar thực hiện đường chuyền thiếu chính xác. Novorizontino lập tức tận dụng cơ hội, tổ chức phản công nhanh. Rômulo dứt điểm thành bàn, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Những phút còn lại, Neymar không thể ghi bàn hay kiến tạo, khiến Santos nhận thất bại chung cuộc 1-2. Trận thua này khiến Santos bị loại ngay từ vòng tứ kết giải vô địch bang São Paulo.

Lần đầu tiên trong năm 2026, Neymar thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Santos. Tuy nhiên, màn trình diễn của ngôi sao người Brazil lại không đáp ứng được kỳ vọng. Neymar tỏ ra nặng nề, chậm chạp và không thể trở thành mối đe dọa trước hàng thủ đông đảo của Novorizontino.

Neymar anh 1

Neymar gây thất vọng.

Sau tình huống mắc sai lầm, Neymar bị nhiều CĐV chỉ trích trên mạng xã hội. Một tài khoản viết trên X: "Neymar trông như hết thời". CĐV khác bình luận: "Neymar quá chậm chạp và mệt mỏi, khả năng dự World Cup của cậu ấy rất thấp". Một người hâm mộ khác nhận xét: "Không còn nhận ra Neymar thanh thoát và đáng sợ ngày nào".

Hôm 20/2, Neymar bất ngờ tuyên bố khả năng giải nghệ vào tháng 12 tới. Chân sút này từng đặt tham vọng dự World Cup 2026, đồng thời nỗ lực cải thiện vóc dáng và phong độ trong lúc dưỡng thương những tháng qua.

Tuy nhiên, màn trình diễn gần đây của Neymar khiến truyền thông Brazil lo lắng. Thậm chí, khả năng anh được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên ĐTQG trong đợt tập trung tháng 3 vẫn còn bỏ ngỏ.

Việc Neymar có thể ra sân cho tuyển Brazil ở các trận giao hữu vào tháng 3 sẽ mang tính bước ngoặt với cầu thủ này. Đây được xem là những bài kiểm tra quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

