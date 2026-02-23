Juventus dành sự quan tâm cho thủ thành David de Gea, người hiện cùng Fiorentina chật vật trong cuộc chiến trụ hạng tại Serie A.

De Gea được săn đón.

Theo TuttoMercatoWeb, Juventus liên hệ với người đại diện của De Gea nhằm tìm kiếm phương án thay thế cho thủ môn Michele Di Gregorio. “Bà đầm già” xem De Gea là lựa chọn an toàn cho vị trí trấn giữ khung thành sau những màn trình diễn thuyết phục của anh tại Fiorentina trong gần hai mùa giải vừa qua.

Nếu Fiorentina không thể trụ hạng, khả năng De Gea tìm kiếm bến đỗ mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhận thấy cơ hội này, Juventus được cho là sẵn sàng trao cơ hội cho thủ thành người Tây Ban Nha. Tài năng đã được khẳng định cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn là những điểm cộng lớn của De Gea.

Ngoài De Gea, Juventus còn quan tâm đến Guglielmo Vicario (Tottenham) và Marco Carnesecchi (Atalanta) như những phương án thay thế tiềm năng.

Tài năng của De Gea không cứu nổi Fiorentina.

Sau 25 vòng đấu, Fiorentina xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng Serie A, mới giành được 4 chiến thắng, hòa 9 và để thua tới 12 trận. De Gea có 3 trận giữ sạch lưới nhưng phải vào lưới nhặt bóng 33 lần. Nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu nếu Fiorentina không sớm cải thiện phong độ.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, De Gea được Fiorentina tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2028, kèm mức lương tăng gấp đôi. Tuy nhiên, trong trường hợp Fiorentina rớt hạng, báo chí Italy nhận định De Gea có thể là một trong những cái tên đầu tiên đối diện nguy cơ bị thanh lý hợp đồng.

Cựu sao MU hiện nhận hơn 5 triệu euro mỗi mùa, trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai của Fiorentina, chỉ xếp sau Moise Kean. Việc không thể trụ lại Serie A mùa tới sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính của CLB, buộc họ phải cắt giảm quỹ lương và chia tay những cầu thủ có thu nhập cao như De Gea.

