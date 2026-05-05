Sai lầm của Guehi khiến Man City trả giá

Những sai lầm sơ đẳng ở hàng thủ đang khiến Man City tự đẩy mình ra khỏi vị thế của một nhà vô địch.

Marc Guehi mắc sai lầm trong trận hòa 3-3 của Man City trước Everton.

Một đội bóng có thể đánh rơi điểm số. Nhưng không phải đội bóng nào cũng đánh rơi bản sắc. Đó là điều đang xảy ra với Manchester City sau trận hòa hỗn loạn trước Everton rạng sáng 5/5. Tỷ số 3-3 chỉ là bề nổi. Điều đáng nói hơn nằm ở cách họ để trận đấu trượt khỏi tay: nhanh, khó hiểu và đầy bất an.

Trong góc nhìn của cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, đó không đơn thuần là một tai nạn. Đó là dấu hiệu của sự hoảng loạn.

Sai lầm không thuộc về nhà vô địch

Carragher không nói vòng vo. Ông chỉ thẳng vào những cái tên. Đầu tiên là Marc Guehi. Đường chuyền về dẫn đến bàn gỡ của Everton không đến từ áp lực. Không bị pressing. Không bị dồn ép. Nó đến từ một quyết định sai trong trạng thái hoàn toàn chủ động.

Ở đẳng cấp này, những sai lầm như vậy không còn là “sơ suất”. Nó là dấu hiệu của sự mất tập trung, thứ mà các đội bóng vô địch luôn kiểm soát chặt chẽ.

Thế nhưng, câu chuyện không dừng ở một cá nhân. Abdukodir Khusanov cũng bị chỉ ra trong chuỗi tình huống trước bàn thua. Chần chừ khi xử lý bóng. Chọn vị trí sai. Để đối phương áp sát mà không có phản ứng đủ nhanh.

Tất cả đều là nguyên tắc cơ bản của phòng ngự. Và khi những nguyên tắc cơ bản bị phá vỡ, hệ thống lập tức lung lay.

Marc Guehi (phải) trải qua ngày thi đấu đáng quên trong sự nghiệp.

Man City từng thống trị bóng đá Anh bằng khả năng kiểm soát tuyệt đối. Họ khiến đối thủ mệt mỏi vì không có bóng. Họ triệt tiêu rủi ro ngay từ trong trứng nước. Nhưng hiện tại, thứ người ta thấy là một tập thể thiếu chắc chắn. Không còn cảm giác an toàn mỗi khi bóng lăn về phần sân nhà.

Khi nỗi sợ đổi chiều

Carragher đưa ra một nhận định đáng chú ý: vấn đề của Man City không nằm ở chiến thuật. Nó nằm ở tâm lý.

Trong quá khứ, Man City không hoảng loạn khi bị pressing. Họ thoát pressing bằng những pha xử lý bình tĩnh, chính xác, gần như máy móc. Nhưng trước Everton, chỉ vài giây bị gây áp lực đã đủ khiến họ rối loạn. Đó là dấu hiệu của sự nghi ngờ.

Và khi hàng thủ bắt đầu nghi ngờ, hiệu ứng dây chuyền sẽ lan ra toàn đội. Tiền vệ không còn dám giữ bóng lâu. Hậu vệ không dám triển khai từ tuyến dưới. Cả hệ thống mất đi sự trơn tru vốn có. Quan trọng hơn, đối thủ đã nhận ra điều đó.

Trước đây, các đội bóng bước vào sân với Man City trong tâm thế dè chừng. Họ phòng ngự sâu, chờ đợi cơ hội hiếm hoi. Nhưng bây giờ, Everton cho thấy một hướng tiếp cận khác: gây áp lực trực diện, đánh thẳng vào điểm yếu. Và họ được đền đáp.

Đó là lúc quyền lực bắt đầu dịch chuyển. Không còn là Man City áp đặt trận đấu. Chính họ trở thành mục tiêu bị khai thác.

Marc Guehi phạm sai lầm đúng lúc Man City đua vô địch.

Trong cuộc đua Premier League, những thay đổi như vậy mang ý nghĩa rất lớn. Một đội bóng không còn khiến đối thủ sợ hãi sẽ phải trả giá bằng sự ổn định.

Pep Guardiola hiểu điều này hơn ai hết. Ông từng xây dựng một cỗ máy gần như hoàn hảo. Nhưng hiện tại, cỗ máy đó đang xuất hiện những vết nứt.

Man City vẫn còn trong cuộc đua. Nhưng họ không còn đứng trên đỉnh với sự chắc chắn tuyệt đối.

Nếu những sai lầm như trước Everton tiếp diễn, câu chuyện không chỉ dừng ở việc mất chức vô địch. Như Carragher cảnh báo, họ thậm chí có thể phải chật vật chỉ để duy trì vị trí cạnh tranh.

Một đội bóng lớn không gục ngã vì đối thủ mạnh hơn.Họ gục ngã khi đánh mất chính mình. Và với Man City, điều đáng lo nhất lúc này không phải là khoảng cách điểm số.Mà là cảm giác họ không còn là chính họ.