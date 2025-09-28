Sai lầm chiến thuật, Xabi Alonso trả giá ở derby

Bảy trận toàn thắng tan biến chỉ trong một đêm. Trận derby Madrid biến Xabi Alonso từ “người khởi đầu hoàn hảo” thành kẻ bị chất vấn bởi chính những lựa chọn của mình, khi Real Madrid lộ rõ khoảng trống bản lĩnh trước thử thách lớn đầu tiên.

Xabi Alonso thất bại ở bài test khắc nghiệt đầu tiên.

Derby Madrid chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng, nhưng thất bại 2-5 tại Metropolitano tối 27/9 phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống của Xabi Alonso. Sau khởi đầu hoàn hảo với 7 trận toàn thắng, Real Madrid lần đầu tiên chạm mặt một đối thủ cứng cựa, và kết quả là cú vấp ngã đau điếng - như một lời cảnh báo sớm dành cho vị thuyền trưởng trẻ tuổi.

Quyết định mạo hiểm với Bellingham

Jude Bellingham trở lại đội hình chính ngay từ đầu, dù thể lực chưa đảm bảo, là quyết định gây tranh cãi lớn nhất. Tiền vệ người Anh vẫn là tài sản quý giá của Real, nhưng trong trận derby đầy khốc liệt, anh tỏ ra lạc lõng, chậm nhịp và thiếu gắn kết.

Sáu lần thu hồi bóng là con số tích cực, song không che giấu được màn trình diễn nhạt nhòa. Quan trọng hơn, quyết định mạo hiểm ấy khiến Real Madrid đánh mất sự cân bằng, để lại khoảng trống nơi tuyến giữa cho Atlético khai thác triệt để.

Cái tên Mastantuono được nhiều Madridista chờ đợi sau màn tỏa sáng trước Levante. Nhưng Xabi Alonso lại chọn hy sinh tài năng trẻ này để dọn chỗ cho Bellingham. Quyết định ấy chẳng khác nào dập tắt ngọn lửa hưng phấn trong một trận cầu mà Mastantuono có thừa động lực - đối đầu với dàn đồng hương bên kia chiến tuyến.

Chỉ khi được tung vào sân, anh mới kịp tạo 5 quả tạt chỉ trong nửa giờ đồng hồ, một mình mang đến sự đột biến hiếm hoi. Hình ảnh Mastantuono đá bóng lên khán đài trong cơn giận dữ ở phút bù giờ không chỉ là phản ứng bột phát, mà còn phản chiếu sự bế tắc của cả tập thể.

Bellingham lạc lõng trong trận derby Madrid.

Trong khi Bellingham được tin tưởng vô điều kiện, Arda Güler lại bị rút ra quá sớm chỉ vì một tấm thẻ vàng. Đây là quyết định khó lý giải.

Chính Güler mới là người nắm chìa khóa mở cửa hàng thủ Atletico: kiến tạo cho Mbappe gỡ hòa, rồi tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sự ăn ý với Mbappe ngày càng rõ nét, nhưng thay vì khai thác triệt để, Xabi lại chọn cách “cẩn trọng” - mà thực chất là đánh mất vũ khí lợi hại nhất trong tay.

Bản sắc pressing biến mất

Một trong những dấu ấn Xabi Alonso mang tới Bernabeu là pressing tầm cao, sự chủ động đè nén đối thủ. Nhưng tại Metropolitano, lối chơi ấy biến mất hoàn toàn. Real Madrid chỉ thu hồi bóng đúng một lần ở 1/3 sân đối phương - con số quá khiêm tốn so với mức trung bình 6,5 lần/trận trước đó. Tổng số pha đoạt bóng chỉ đạt 32, chưa bằng hai phần ba so với trận gặp Levante.

Sự uể oải, thiếu quyết liệt biến Madrid thành một tập thể mong manh, dễ bị khuất phục. Chính Xabi cũng thừa nhận: “Điều đáng lo nhất là vì sao chúng tôi đánh mất sự mãnh liệt ấy”.

Không chỉ những quyết định nhân sự gây tranh cãi, cách dùng người của Xabi cũng bộc lộ hạn chế. Thống kê cho thấy 33/38 lần thay người mùa này đều sau phút 70 - quá muộn để xoay chuyển tình thế. Trận derby không ngoại lệ: Rodrygo vào sân phút 70, Gonzalo đến tận phút 89. Đúng là cuối trận Real có 5 tiền đạo cùng lúc trên sân, nhưng khi đó, mọi nỗ lực chỉ như muối bỏ bể.

Real Madrid bị Atletico Madrid đè bẹp ở derby thủ đô.

Trước Atletico, Real Madrid sở hữu thành tích hoàn hảo, nhưng cần nhấn mạnh rằng đó chủ yếu trước các đối thủ trung bình. Atletico mới là “bài kiểm tra” thật sự đầu tiên, và thầy trò Xabi Alonso đã thất bại toàn diện.

Điều này gợi lại ký ức ở FIFA Club World Cup 2025, khi Real Madrid gục ngã trước PSG ở trận cầu lớn đầu tiên. Một lần có thể đổ cho quá trình thích nghi, nhưng hai lần liên tiếp thì rõ ràng là vấn đề hệ thống.

Derby Madrid không chỉ khiến Real mất 3 điểm, mà còn phơi bày những câu hỏi lớn: Liệu Xabi đã quá bảo thủ trong cách sắp xếp đội hình? Liệu ông có đủ sự linh hoạt để điều chỉnh trong những trận đấu đỉnh cao? Và liệu lối chơi pressing mà ông xây dựng có thật sự bền vững trước những đối thủ giàu kinh nghiệm như Atlético hay PSG?

Real Madrid vẫn còn nguyên tiềm năng để trở lại, với Mbappe, Vinicius, Güler hay Mastantuono - những ngôi sao đủ sức thay đổi cục diện. Nhưng thất bại 2-5 trước Atlético là cú đấm thức tỉnh, một “cảnh báo đầu tiên” cho Xabi Alonso.

Ở Bernabeu, nơi khát vọng chiến thắng luôn được đặt lên hàng đầu, cơ hội dành cho những sai lầm chiến thuật không nhiều. Nếu không nhanh chóng rút ra bài học, Xabi có thể sẽ phải đối diện với những lời cảnh báo nặng nề hơn - và khi đó, áp lực từ khán đài lẫn phòng thay đồ sẽ chẳng còn dễ chịu như hôm nay.