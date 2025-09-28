Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng trái ngược của dàn sao Real Madrid sau thảm bại

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:08 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chỉ 3 cầu thủ Real Madrid nán lại sân để cảm ơn người hâm mộ sau thất bại 2-5 ở derby vào đêm 27/9.

Mbappe giận dữ sau trận thua.

Marca đăng lại đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ Real Madrid tiến vào đường hầm ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tờ báo Tây Ban Nha miêu tả Kylian Mbappe rời sân với vẻ tức giận cùng nhiều đồng đội khác. Chỉ có 3 cầu thủ trẻ gồm Raul Asencio, Dean Huijsen và Gonzalo Garcia ở lại để cảm ơn người hâm mộ.

Mbappe tỏ rõ sự thất vọng khi anh ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp đội bóng chủ quản tránh khỏi thất bại tủi hổ trước đối thủ cùng thành phố. Lối chơi thực dụng cùng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao giúp Atletico Madrid giành chiến thắng đậm đến khó tin.

Kết quả này khiến Real Madrid đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Thầy trò HLV Hansi Flick sẽ lên đỉnh bảng, nếu hạ Real Sociedad ở trận đấu lúc 23h30 đêm nay (28/9).

Trong khi đó, Atletico Madrid tìm lại sự tự tin sau khởi đầu chật vật và trở lại top 4, kém vị trí dẫn đầu của Real Madrid khoảng cách 6 điểm.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên từ năm 1950, Atletico mới lại ghi 5 bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố ở trận derby Madrid. Khi đó, "Vua bóng đá" Pele mới 10 tuổi, Diego Maradona chưa ra đời, Uruguay còn là đội tuyển duy nhất vô địch World Cup, Champions League thậm chí còn chưa tồn tại.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Địa chấn tại Premier League

Đêm 27/9, Liverpool bị Crystal Palace quật ngã với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

11 giờ trước

Duy Anh

Real đấu Atletico Madrid Kylian Mbappe Mbappe Real La Liga

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Man City khong de bi ha be hinh anh

Man City không dễ bị hạ bệ

6 phút trước 10:30 28/9/2025

0

Sau tháng 8 đầy lo âu, Manchester City bước sang tháng 9 với nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Pep Guardiola đã một lần nữa chứng minh: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tái sinh của nhà vô địch.

Son Heung-min lam nen lich su hinh anh

Son Heung-min làm nên lịch sử

10 phút trước 10:26 28/9/2025

0

Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.

Trong tai lai khien Premier League day song hinh anh

Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

16 phút trước 10:19 28/9/2025

0

Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý