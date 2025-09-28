Phản ứng trái ngược của dàn sao Real Madrid sau thảm bại

Chỉ 3 cầu thủ Real Madrid nán lại sân để cảm ơn người hâm mộ sau thất bại 2-5 ở derby vào đêm 27/9.

Mbappe giận dữ sau trận thua.

Marca đăng lại đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ Real Madrid tiến vào đường hầm ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tờ báo Tây Ban Nha miêu tả Kylian Mbappe rời sân với vẻ tức giận cùng nhiều đồng đội khác. Chỉ có 3 cầu thủ trẻ gồm Raul Asencio, Dean Huijsen và Gonzalo Garcia ở lại để cảm ơn người hâm mộ.

Mbappe tỏ rõ sự thất vọng khi anh ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp đội bóng chủ quản tránh khỏi thất bại tủi hổ trước đối thủ cùng thành phố. Lối chơi thực dụng cùng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao giúp Atletico Madrid giành chiến thắng đậm đến khó tin.

Kết quả này khiến Real Madrid đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Thầy trò HLV Hansi Flick sẽ lên đỉnh bảng, nếu hạ Real Sociedad ở trận đấu lúc 23h30 đêm nay (28/9).

Trong khi đó, Atletico Madrid tìm lại sự tự tin sau khởi đầu chật vật và trở lại top 4, kém vị trí dẫn đầu của Real Madrid khoảng cách 6 điểm.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên từ năm 1950, Atletico mới lại ghi 5 bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố ở trận derby Madrid. Khi đó, "Vua bóng đá" Pele mới 10 tuổi, Diego Maradona chưa ra đời, Uruguay còn là đội tuyển duy nhất vô địch World Cup, Champions League thậm chí còn chưa tồn tại.