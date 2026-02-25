Sách trở thành phụ kiện 'hot trend'

Những chiếc móc khóa sách của thương hiệu Coach đang cho thấy sức hút của văn học trong thế giới thời trang, theo Marie Claire.

Ảnh: ellefanning

Xu hướng sử dụng móc khóa cho túi xách đã ra mắt từ năm 2024 với đủ loại móc, từ những con thú dễ thương, nhiều loại trái cây đầy màu sắc cho đến những con búp bê Labubu cười toe toét. Sau hai năm, các tín đồ thời trang đã chuyển sang xu hướng mới với những chiếc móc khóa là sách thật sự của Coach.

Ảnh: Vogue.

Giám đốc sáng tạo thương hiệu Coach Stuart Vevers đã cho treo những cuốn sách nhỏ, làm bằng da thủ công trên những chiếc túi Kisslock của thương hiệu này khi ra mắt bộ sưu tập mới vào tháng 9 năm ngoái. Ngay tại thời điểm đó, cho dù không nhìn rõ đầu đề trên những bìa sách nhỏ xíu, công chúng vẫn cảm nhận được sức quyến rũ của thế giới văn chương.

Làn sóng đưa sách vào thời trang

Coach đã cho in những cuốn tiểu thuyết văn học cỡ nhỏ để phù hợp cho người dùng đeo cùng túi sách. Thậm chí, nhiều cuốn sách còn được thu nhỏ đến mức đủ làm khuyên tai.

Từ sau khi màn trình diễn kết thúc, công chúng và cả những người có tầm ảnh hưởng trên BookTok đều tự hỏi liệu Coach có sản xuất hàng loạt các phiên bản móc khóa sách mới hay không.

Vào ngày 11/2, các sản phẩm nổi bật của bộ sưu tập đã xuất hiện trở lại, bao gồm các loại móc khóa bằng sách ấn tượng. Đặc biệt, các cuốn sách đều là những tác phẩm văn học có thật và được lựa chọn đặc biệt.

Ảnh: Coach.

Ví dụ, ngôi sao Elle Fanning đã xuất hiện với chiếc túi Coach có treo cuốn sách thu nhỏ Sense and Sensibility của Jane Austen. Bìa cuốn sách màu xanh da trời nhạt, họa tiết hoa pastel và nhiều trang sách bên trong.

Ngôi sao của phim Stranger Things là Caleb McLaughlin cũng xuất hiện ngay sau đó với chiếc túi có treo hai cuốn sách I Know Why the Caged Bird Sings của Maya Angelou và Little Fires Everywhere của Celeste Ng.

Bộ sưu tập móc khóa sách của nhà Coach còn xuất hiện những cuốn sách như Friday In Love của Camryn Garrett, I'll Give You The Sun của Jandy Nelson, Untamed của Glennon Doyle cùng nhiều tác phẩm khác.

Những chiếc móc khóa sách của Coach là động thái mới nhất của giới thời trang trong việc sử dụng vẻ đẹp văn chương để thu hút người dùng. Ngay từ năm 2009, thương hiệu thời trang Paris Olympia Le-Tan đã ra mắt những chiếc ví thêu tay hình cuốn sách.

Mới đây, những tên tuổi lớn của Tuần lễ Thời trang New York cũng đã đưa những tác phẩm văn chương vào các buổi trình diễn. Ví dụ, nhà thiết kế Rachel Scott đã giới thiệu danh sách tác phẩm cần đọc hay Joseph Altuzarra sử dụng sách làm quà lưu niệm sau buổi diễn.

Những tác phẩm văn học thực thụ

Những cuốn sách này đã ngay lập tức dấy lên sự chú ý trên Tiktok và Instagram. Nhiều người dùng mạng xã hội đã viết về những phụ kiện trong mơ này và "Tôi nên mua ở đâu?".

Cho đến nay, Coach đã ra mắt thêm nhiều móc khóa sách mới là cuốn Dracula của Bram Stoker, Kindred của Octavia E. Butler và tuyển tập sách của chị em nhà Brontë theo yêu cầu của người hâm mộ.

Dù có kích cỡ nhỏ, những cuốn sách móc khóa này vẫn đưa được độc giả đến với thế giới văn chương. Người mẫu kiêm diễn viên Gabrielle Domont, sở hữu móc khóa cuốn Little Fires Everywhere đã chia sẻ: “Đọc sách thường đưa bạn bước vào thế giới của riêng mình. Và thiết kế của chiếc móc khóa này tôn vinh điều đó".

Domont bị "mê hoặc" với những dòng chữ dập nổi trên gáy sách, tông màu đất của bìa sách và thiết kế thương hiệu mạ vàng cổ điển của Coach. "Sự khéo léo trong chế tác toát lên vẻ tinh tế và chắc chắn, như một sự tri ân khéo léo dành cho những người yêu sách, những người coi trọng cả phong cách và nội dung," Domont chia sẻ.

Chiếc móc khóa sách khơi gợi hứng thú đọc và Domont đã phải thức khuya để thoả mãn đam mê đọc của mình.