Sách chữa lành hời hợt vẫn ăn khách tại Hàn Quốc

Đối với độc giả Hàn Quốc, sức hấp dẫn của một cuốn sách không chỉ nằm ở chất lượng văn học mà nằm ở ý nghĩa của việc mua sách, theo Asia News Network.

Ảnh: The Korea Herald.

Khi cuốn I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2018, tác phẩm này đã mở ra một điều hiếm thấy trong ngành xuất bản Hàn Quốc.

Tiểu luận Hàn Quốc là thể loại gì?

Cuốn sách dựa trên trải nghiệm trầm cảm của tác giả và ra mắt dưới dạng vừa là hồi ký và vừa là đối thoại mang tính chất chữa lành. Được các nhà sách địa phương phân loại là "Tiểu luận Hàn Quốc", cuốn sách nổi bật vì mang đến một câu chuyện cá nhân dễ bị tổn thương.

Bảy năm sau, một dạng sách tương tự, nhưng có một chút khác biệt, cũng đang rất được lòng độc giả. Các nhà sách trên khắp Hàn Quốc trưng bày hàng dãy sách bìa màu pastel lặp lại biến thể của cùng một câu:

"Chỉ tồn tại cũng là điều tốt rồi".

"Ngay cả khi đứng yên cũng là tiến về phía trước".

"Hạnh phúc là sống trong những ngày bình thường."

Loại sách này đang được ngành xuất bản Hàn Quốc gọi một cách nôm na là "tiểu luận chữa lành". Chúng ngắn gọn, thường là tập hợp đoạn văn hoặc đoạn trích ngắn và được thiết kế để có thể đọc lướt nhanh. Không giống như hồi ký được xây dựng dựa trên trải nghiệm sống, chúng ít mang tính tự sự mà thiên về những câu nói đáng trích dẫn.

Ăn khách vì dễ đọc và dễ bán

Và điều quan trọng nhất là chúng bán chạy.

Trong bảng xếp hạng sách ăn khách hàng tháng của các chuỗi nhà sách lớn nhất Hàn Quốc, Kyobo Book Center, Yes24 và Aladin, ít nhất hai hoặc ba trong số 10 đầu sách hàng đầu là tiểu luận chữa lành.

Khu vực sách ăn khách tại Kyobo Book, Gwanghwamun, Seoul. Ảnh: The Korea Herald.

Theo báo cáo thường niên của Yes24, hơn 4.200 đầu sách thuộc thể loại này đã được phát hành vào năm 2023, gần gấp đôi con số của một thập kỷ trước đó. Doanh số bán hàng trong danh mục tiểu luận Hàn Quốc đã tăng hơn 30% kể từ năm 2019, trong khi các danh mục khác như phi hư cấu và văn học dịch vẫn trì trệ.

"Đây là lựa chọn an toàn nhất cho các nhà xuất bản. Bạn không cần nhân vật, đào sâu nghiên cứu hay cốt truyện tốt. Điều quan trọng nhất là tìm được một câu văn có thể được gạch chân bằng bút dạ quang và nhìn đẹp mắt", một biên tập viên cao cấp tại một nhà xuất bản địa phương lớn, xin giấu tên, cho biết.

Đối với độc giả, sức hấp dẫn không còn nằm ở chất lượng văn chương. Mà nằm ở ý nghĩa của việc mua một cuốn sách.

Ham, một dược sĩ 34 tuổi, người đã mua một vài cuốn tiểu luận, chia sẻ: “Tôi không mong đợi chúng thay đổi cuộc đời mình. Tôi biết những câu chữ đó khá mơ hồ. Nhưng khi mua một cuốn sách, tôi cảm thấy như mình đang cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Dù chỉ đọc vài trang, tôi vẫn có cảm giác nghi thức đọc sách và thư giãn. Điều đó thật sự quan trọng”.

Cảm giác đó rất quan trọng ở Hàn Quốc vì việc mua một cuốn sách vẫn được coi là có ý nghĩa văn hoá lớn.

Như nhà xã hội học Lee Jung-yeon của Đại học Nữ sinh Seoul giải thích, “Sách vẫn được coi trọng ở Hàn Quốc. Vì vậy, khi mọi người bỏ ra khoảng 16.000 won ( 11,5 USD ) cho một cuốn tiểu luận, họ không chỉ mua các câu văn. Họ đang mua quyền được tự nhủ: ‘Tôi đang chăm sóc bản thân một cách đáng trân trọng’”.

Thức ăn nhanh cho tâm trí

Điều này giúp giải thích việc độc giả vẫn cảm thấy thoải mái ngay cả khi họ nhận ra nội dung sách thiếu thực chất. Họ biết những trang sách sáo rỗng, nhưng bản thân việc mua sách đã là một hình thức tự chăm sóc bản thân được xã hội công nhận.

Ở khía cạnh tâm lý, các chuyên gia nhìn thấy cả lợi ích lẫn rủi ro.

Lee Dong-gwi, giáo sư tâm lý học lâm sàng tại Đại học Yonsei, cho biết: "Khi mọi người chịu áp lực cao độ, họ không nhất thiết muốn tìm những thứ cần được phân tích hay đào sâu quá kỹ lưỡng. Họ muốn những từ ngữ có thể được tiếp thu chỉ bằng một cái liếc mắt, gần giống như những câu thần chú.

Trong khi sự đơn giản và dễ hiểu đó có thể làm giảm đi cảm giác cô lập và giúp suy nghĩ dưòng như có phần thư thái hơn, không nên nhầm lẫn sự thư thái dễ dàng có được đó với sự phục hồi tinh thần thực sự. Nguy hiểm nằm ở chỗ mọi người nghĩ rằng những dòng chữ này có tác dụng trị liệu thật sự".

Yoon, 26 tuổi, sinh viên cao học ngành văn học châu Âu tại Đại học Kyung Hee, cho biết: "Thể loại này giống thức ăn nhanh cho trí não. Dễ nuốt, tạo cảm giác thỏa mãn tức thì, được quảng cáo là bổ dưỡng ngay cả khi chúng chủ yếu là calo rỗng. Tôi không trách mọi người khi tìm đến những cuốn sách này, nhưng tôi tự hỏi thể loại này mang lại ý nghĩa gì".

Trong khi đó, các nhà xuất bản thừa nhận một cách công khai sự hời hợt của những cuốn sách này. "Đây là thể loại dễ mở rộng quy mô nhất. Một người nổi tiếng có khoảng 200.000 người theo dõi trên Instagram có thể trở thành tác giả chỉ trong vài tháng. Bản thân cuốn sách không cần chiều sâu. Người hâm mộ của họ đã đủ tạo nên thị trường rồi", biên tập viên ẩn danh trên chia sẻ.