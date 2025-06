Sắc vóc mỹ nhân ngoại truyện 'John Wick'

Song, điều khiến cô nàng tỏa sáng thực sự nằm ở loạt cảnh hành động bùng nổ. Ana de Armas tiếp tục cho thấy sự dấn thân ấn tượng khi tự mình thực hiện phần lớn cảnh đánh đấm phức tạp, cường độ cao. Với kinh nghiệm từng tham gia nhiều bom tấn hành động như No Time to Die hay The Gray Man, cô không chỉ cho thấy thể lực vượt trội mà còn xử lý linh hoạt các pha chiến đấu từ tay không tới sử dụng vũ khí cực kỳ đẹp mắt. Eve Macarro không phải một phiên bản rập khuôn của John Wick, mà là nhân vật có phong cách chiến đấu và khí chất rất riêng.