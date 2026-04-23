Sắc vóc bạn gái diễn viên Quỳnh Lý

Diễn viên Quỳnh Lý và Tú Hảo công khai chuyện tình cảm vào chiều 22/4. Nửa kia của Quỳnh Lý là quán quân The Face 2017.
Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, diễn viên Quỳnh Lý và Tú Hảo chính thức xác nhận mối quan hệ. Nam diễn viên đăng ảnh nắm tay người yêu trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Trong khi đó, Tú Hảo chia sẻ loạt khoảnh khắc trong khoảng thời gian họ gắn bó. Nhiều đồng nghiệp và fan gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Tú Hảo cho biết: "Cảm ơn anh chị rất nhiều đã quan tâm và chúc mừng đến tụi em. Em tưởng đâu hôm nay đám cưới tụi em không đó. Khi công khai, em cũng lo lắm. Yêu thương mọi người nhiều".
|Bạn gái Quỳnh Lý sinh năm 1996, là quán quân The Face 2017. Những năm qua, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu ảnh, đồng thời phát triển thêm về mảng thời trang. Người đẹp khá kín tiếng về chuyện đời tư. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Tú Hảo cho biết không muốn khán giả nghĩ tới mình kèm những thông tin liên quan đến chuyện riêng tư để tránh sự soi mói, nhận xét. "Khi tôi và người đó lên kế hoạch về chung một nhà, tôi sẽ công khai với mọi người", cô nói.
Người đẹp sở hữu sắc vóc nóng bóng, khuôn mặt sắc sảo, cá tính. Tú Hảo khá đa dạng về phong cách thời trang. Bên cạnh công việc người mẫu, hot girl còn tham gia đóng nhiều MV và thử sức với vai trò diễn viên.
Để giữ dáng và da, Tú Hảo tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và ăn uống khoa học. Cô cho biết: "Tôi có thói quen hàng ngày như uống nhiều nước lọc, nói không với những thực phẩm dầu mỡ, hàm lượng chất béo cao. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến chăm sóc da, câu sologan của tôi là 'Nếu muốn đẹp thì tuyệt đối không được lười'".
| Trên trang cá nhân, Tú Hảo chăm chia sẻ những bộ ảnh trong công việc, đời thường. Thời gian gần đây, cô khá đắt show quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Cô hiện hoạt động trong công ty quản lý có Lan Ngọc.
Bạn gái Quỳnh Lý gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng. Người đẹp khoe hình thể săn chắc khi diện bikini hai mảnh màu nâu phối cùng áo choàng lưới bên ngoài. Trên kênh cá nhân, Tú Hảo cũng thường chia sẻ các clip về cách phối đồ, chăm sóc da và makeup.
