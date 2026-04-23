Sắc vóc bạn gái diễn viên Quỳnh Lý

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, diễn viên Quỳnh Lý và Tú Hảo chính thức xác nhận mối quan hệ. Nam diễn viên đăng ảnh nắm tay người yêu trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Trong khi đó, Tú Hảo chia sẻ loạt khoảnh khắc trong khoảng thời gian họ gắn bó. Nhiều đồng nghiệp và fan gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Tú Hảo cho biết: "Cảm ơn anh chị rất nhiều đã quan tâm và chúc mừng đến tụi em. Em tưởng đâu hôm nay đám cưới tụi em không đó. Khi công khai, em cũng lo lắm. Yêu thương mọi người nhiều".