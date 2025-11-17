S&P Ratings mua 43% vốn công ty xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Sau 9 tháng, S&P Global Ratings thông báo đã hoàn tất khoản đầu tư sở hữu 43,4% cổ phần tại FiinRatings - công ty xếp hạng tín nhiệm thuộc FiinGroup.

Thỏa thuận bán vốn giữa FiinRatings và S&P Global Ratings đã được ký kết từ tháng 2. Ảnh: FiinGroup.

Ngày 17/11, S&P Global Ratings thông báo đã hoàn tất khoản đầu tư sở hữu 43,4% cổ phần tại FiinRatings - công ty xếp hạng tín nhiệm thuộc FiinGroup của Việt Nam. Cùng thời điểm, đôi bên cũng ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ thị trường vốn nợ Việt Nam, mở rộng hợp tác trong các hoạt động nâng cao năng lực phân tích, đồng tổ chức hội thảo và chia sẻ thông tin thị trường.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Nội đã chấp thuận việc S&P Global Asian Holdings (công ty con của S&P Global) chính thức là cổ đông sở hữu 43,4% tại FiinRatings. Việc hoàn tất giao dịch đưa FiinRatings trở thành đối tác chiến lược của S&P Global, qua đó củng cố năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

Thời gian tới, FiinRatings sẽ bổ nhiệm hai thành viên từ S&P Global Ratings vào HĐQT.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch điều hành FiinRatings, cho biết sự đồng hành của S&P Global Ratings mang đến nguồn lực chiến lược, kinh nghiệm quốc tế và chuẩn mực toàn cầu, giúp nâng cao năng lực phân tích, chuẩn hóa quy trình xếp hạng và mang đến những đánh giá khách quan, chuyên sâu hơn cho thị trường.

"Hợp tác này giúp doanh nghiệp Việt tăng khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng trong và ngoài nước, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững", ông Thuân nhấn mạnh.

Ông Ritesh Maheshwari, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng khu vực Đông Nam Á của S&P Global Ratings, cho biết 2 bên sẽ triển khai các kế hoạch hợp tác gồm tăng cường phối hợp phân tích, đào tạo chuyên môn và chia sẻ nguồn lực. Mục tiêu chung là nâng tầm chuẩn mực ngành, thúc đẩy minh bạch, mang đến những phân tích giá trị cho thành viên thị trường.

Thực tế, thảo thuận mua lại cổ phần này đã được triển khai từ cuối tháng 2. Thời điểm đó, S&P cho biết giao dịch này vẫn đang chờ sự chấp thuận của Chính phủ và các bên kỳ vọng giao dịch đầu tư sẽ hoàn tất vào quý II.