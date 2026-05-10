Ruộng dưa sắp thu hoạch của hộ dân nghèo ở Nghệ An bị chặt phá

  • Chủ nhật, 10/5/2026 18:04 (GMT+7)
Sáng 10/5, một hộ dân tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bàng hoàng phát hiện nhiều quả dưa hấu trên ruộng bị chặt phá khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ thu hoạch.

Theo ông Cao Đức Tốn (48 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Thành cũ, nay là xã Diễn Châu), khoảng 6h sáng cùng ngày, khi ra đồng bơm nước tưới cho ruộng dưa hấu rộng khoảng 1.750 m2, ông phát hiện hàng loạt quả dưa bị chặt, đâm nằm ngổn ngang trên ruộng.

Nhiều quả dưa sắp thu hoạch bị chặt phá.

“Có những quả bị chặt, băm thành nhiều mảnh, có quả bị vật nhọn đâm thủng”, ông Tốn cho biết.

Theo gia đình, ruộng dưa có khoảng 30 luống thì khoảng 12 luống bị phá hoại, mỗi luống có nhiều quả bị chặt phá. Nhiều quả dưa đã đạt trọng lượng khoảng 4kg. Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Tốn đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Diễn Châu đã xuống hiện trường ghi nhận tình trạng ruộng dưa bị phá hoại, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Gia đình ông Tốn do không có đất sản xuất nên phải mượn đất của người khác để trồng khoảng 6 sào dưa hấu. Suốt nhiều tháng qua, gia đình đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với hy vọng có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi ruộng dưa chỉ còn khoảng 7 ngày nữa là thu hoạch thì xảy ra sự việc.

Lãnh đạo UBND xã Diễn Châu cho biết địa phương đang chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xác minh vụ việc ruộng dưa của người dân nghi bị phá hoại.

Đựợc biết, gia đình ông Tốn thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2023 đến nay là hộ cận nghèo của địa phương, con nhỏ thường xuyên đau ốm.

Bá Thăng/VOV.VN

