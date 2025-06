Quảng Bình dùng máy bay không người lái đối phó nạn châu chấu

Theo UBND thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), đến nay nạn châu chấu gây hại đối với cây luồng lấy măng của địa phương đã lan rộng trên diện tích hơn 10ha.

Trước đó, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân dùng các biện pháp thủ công để diệt trừ nhưng không hiệu quả, châu chấu sinh sôi ngày càng nhiều, diện tích luồng lấy măng mất trắng ngày càng lan rộng.

Trước tình hình nói trên, ngày 17/6 cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức dùng máy bay không người lái phun thuốc diệt châu chấu tại những khu vực xa khu dân cư, nhằm tránh gây ô nhiễm cho người dân.

Như Tiền Phong đã thông tin, cách nay gần một tháng, đàn châu chấu liên tục xuất hiện với mật độ dày đặc, gây thiệt hại nghiêm trọng trên cây luồng, loại cây cho măng quanh năm và gắn bó trực tiếp đến sinh kế của nhiều hộ dân. Việc bị ăn trụi lá khiến cây luồng mất khả năng sinh trưởng, ảnh hưởng đến năng suất lâu dài.

Cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp thủ công như: Vợt bắt, cho gia cầm ăn châu chấu, thu gom ngâm ủ làm phân hữu cơ hoặc tiêu hủy nhưng vẫn không hiệu quả.

