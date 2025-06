Áp thấp nhiệt đới sẽ trút mưa dữ dội xuống miền Trung, Nam Bộ

Ngày và đêm mai (11/6), mưa to bắt đầu ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ đêm 11/6, mưa mở rộng ra khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, dự báo cường độ mưa dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ chiều tối và đêm 10/6, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dữ dội cho khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi.

Sang ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo ngày mai (11/6), áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 1. Dù các mô hình dự báo hiện nay cho thấy, bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta nhưng do vùng mây dông rất rộng nên nguy cơ tác động trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung là rất lớn.

Cụ thể, từ đêm 11/6 đến ngày 13/6, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão số 1, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa từ 100 tới 300 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên mưa từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 14/6, mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Các địa phương được dự báo hứng chịu mưa dữ dội nhất dịp này là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Với cường độ mưa như trên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực xảy ra mưa lớn. Đồng thời xuất hiện nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đặc biệt lưu ý, diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới/bão. Vì vậy, cần liên tục theo dõi và cập nhật các bản tin dự báo tiếp theo.

Mưa lớn ở quận 8, TP.HCM sáng 10/6 Sáng 10/6, bầu trời TP.HCM nhiều mây, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn trên diện rộng.