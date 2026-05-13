Ruốc dày đặc, ngư dân Đà Nẵng 'bỏ túi' bạc triệu sau vài giờ ra khơi

  • Thứ tư, 13/5/2026 13:54 (GMT+7)
Chỉ sau vài giờ giong thuyền vươn khơi ở vùng biển gần bờ, ngư dân Đà Nẵng "bỏ túi" bạc triệu nhờ trúng đậm ruốc.

Những ngày gần đây, từ sáng sớm cho đến xế trưa, tại khu vực ven bờ thuộc xã bãi ngang Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, tràn ngập bầu không khí tất bật của cảnh mua bán ruốc biển.

Theo ngư dân địa phương, mùa ruốc thường bắt đầu từ đầu tháng 2 Âm lịch và chỉ kéo dài khoảng 3 tháng. Hiện tại, bà con đang bước vào cuối vụ khai thác.

Từ sáng sớm tinh mơ đến tận trưa, hàng chục chiếc thuyền công suất nhỏ nối nhau vươn khơi cách bờ chỉ vài hải lý. Và chỉ sau vài giờ khai thác, tàu nào tàu nấy trở về trong niềm vui được mùa. Các ngư dân đánh giá vụ ruốc biển năm nay mang lại nguồn thu đáng kể, giúp bà con thêm phấn khởi, có động lực bám biển.

Ngư dân ở đây cho biết ruốc thường xuất hiện ở khu vực cách bờ 1-2 hải lý và di chuyển theo luồng. Dụng cụ để vớt ruốc là một chiếc vợt được làm từ 2 thanh gỗ dài 5m, có gắn lưới màng hình tam giác ở giữa và được buộc chặt ở đầu mũi thuyền. Khi phát hiện vùng nước có ruốc, ngư dân sẽ hạ vợt xuống, tăng tốc thuyền để đẩy vợt đi và ruốc sẽ lọt vào đáy vợt.

Ông Lê Văn Thiện (56 tuổi, trú xã Duy Nghĩa) cho biết gần 2 tháng nay, đều đặn mỗi ngày, hai cha con ông bắt đầu vươn khơi từ 5h và miệt mài khai thác ruốc cho tới xế trưa. "Trung bình một ngày, tàu tôi thu về khoảng 2 tạ ruốc. Trừ các chi phí như nhiên liệu, hai cha con cũng kiếm được khoảng 2 triệu đồng" - ông Thiện vui vẻ chia sẻ.

Hiện tại, ruốc tươi có giá 15.000 đồng/kg, trong khi ruốc khô dao động 50.000-60.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ (cứ 4kg ruốc tươi sẽ cho ra 1kg ruốc khô).

Vì sản lượng ruốc tươi quá nhiều và bán không hết nên bà con phơi khô rồi đóng bao đưa đi tiêu thụ.

Với người dân vùng biển Duy Nghĩa, mùa ruốc không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào một năm mưu sinh thuận lợi hơn trên ngư trường quê hương.

Thanh Ba/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

