Ngư dân Quảng Ngãi 'thắng lớn' nhờ giá mực xà cao kỷ lục

  • Thứ hai, 11/5/2026 18:38 (GMT+7)
Sau nhiều tháng bám biển ở ngư trường Trường Sa, hàng trăm tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi hối hả cập bến trong niềm vui mực xà chạm giá kỷ lục.

Những ngày đầu tháng 5, cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) tràn ngập bầu không khí rộn ràng với hàng trăm lượt tàu thuyền nối đuôi nhau cập bến, mang theo đầy ắp "lộc biển" từ ngư trường Trường Sa. Đặc biệt, nhiều tàu trở về bờ với khoang đầy mực xà.
Sau hơn 2 tháng miệt mài đánh bắt ở Trường Sa, tàu QNg 95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cập cảng Tam Quang với gần 28 tấn mực xà khô.
Ông Tiếng cho biết tàu có 51 lao động, hành nghề câu mực ở khu vực Trường Sa. Với mức giá hiện tại khoảng 317.000 đồng/kg, chuyến biển này tàu ông đạt doanh thu xấp xỉ 9 tỷ đồng. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, mỗi thuyền viên có thu nhập dao động 120-150 triệu đồng.
"Những năm trước giá mực chỉ dao động trong khoảng 120.000-150.000 đồng/kg. Thời điểm hiện tại, giá mực ở mức kỷ lục nên anh em thuyền viên ai cũng phấn khởi. Mấy tháng nay, thời tiết ngoài khơi thuận lợi nên việc đánh bắt cũng đạt hiệu quả hơn", ông Tiếng nói.
Tương tự tàu ông Tiếng, niềm vui trúng đậm mực xà với giá cao ngất ngưởng cũng mang lại niềm vui khôn xiết cho hàng chục thuyền viên hành nghề trên tàu QNg 90541 TS của ông Hồ Văn Long (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Đi biển dài ngày rất cực, nhiều hôm sóng lớn, anh em thức trắng đêm để giữ tàu. Nhưng năm nay mực được giá nên ai cũng hồ hởi. Sau khi trừ chi phí, nhiều lao động thu nhập cả trăm triệu đồng, có người bỏ túi 150 triệu đồng" , ông Long vui vẻ chia sẻ.
Theo các cơ sở thu mua hải sản trên địa bàn Quảng Ngãi, nhu cầu tiêu thụ mực xà thời gian gần đây tăng mạnh, đặc biệt từ thị trường xuất khẩu. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu bán qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc thì hiện nay đã mở rộng sang nhiều thị trường khác như Thái Lan và một số nước châu Á. Chính nhu cầu tăng cao giúp giá mực liên tục “neo đỉnh” suốt nhiều tháng qua.
Toàn xã Bình Sơn hiện có hơn 400 tàu cá, trong đó riêng nghề câu mực xà có hơn 160 tàu. Khoảng 60 tàu hoạt động dài ngày 2-3 tháng trên ngư trường Trường Sa, số còn lại đi ngắn ngày khoảng một tháng. Mỗi tàu thường có 45-50 lao động.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết thời gian gần đây, những chuyến biển của ngư dân đều đạt sản lượng cao, bình quân 25-30 tấn mực xà khô/tàu đối với các tàu lớn trên 15 m.
Theo ông Pháo, giá mực hiện dao động 315.000-317.000 đồng/kg được xem là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Việc mực xà được mùa, được giá đã tạo động lực rất lớn để ngư dân yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

0

0

https://vtcnews.vn/ngu-dan-quang-ngai-thang-lon-nho-muc-xa-cham-gia-ky-luc-ar1017284.html

Theo Thanh Ba/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

