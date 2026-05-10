Cận cảnh vùng nuôi cá trắm sông Son 'đặc sản' Phong Nha

Có những ngày mùa hè nắng như đổ lửa, người nuôi cá vẫn phải ngâm mình hàng giờ dưới sông để vớt rêu. Mùa mưa lũ thì lại thấp thỏm canh nước dâng, lo lồng bè bị cuốn trôi. “Nghề này nhìn thì nhẹ nhàng nhưng cực lắm. Cá phải nuôi ít nhất 2-3 năm mới bán được. Chỉ cần một trận lũ lớn là mất trắng” - một hộ nuôi cá ở Phong Nha chia sẻ.