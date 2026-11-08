Rùa Sa Nhân quý hiếm trong Sách đỏ đi lạc vào nhà dân

Con rùa Sa Nhân nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã bò vào nhà dân rồi được giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Ngày 8/11, Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hoà) cho biết phối hợp với Công an, UBND xã Tu Bông (tỉnh Khánh Hoà) thả một con rùa Sa Nhân - loài rùa nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm - về tự nhiên.

Trước đó vào sáng 1/11, anh Nguyễn Văn Khanh (SN 2007, trú thôn Tân Phước Trung, xã Tu Bông) phát hiện một con rùa có đặc điểm hình thái lạ đang bò ở trước sân nhà. Nghi là động vật hoang dã, quý hiếm nên anh Khanh đã mang đến Công an xã Tu Bông trình báo và giao nộp.

Anh Nguyễn Văn Khanh phát hiện con rùa Sa Nhân đang bò trước sân nhà nên đưa đến Công an xã Tu Bông giao nộp

Qua kiểm tra xác định con rùa trên là rùa Sa Nhân (tên khoa học là Cuora mouhotii), trọng lượng khoảng 0,7 kg, đây là loại rùa trên cạn thuộc họ rùa Đầm, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB.

Loài rùa này cũng nằm trong danh sách các loài bị đe dọa ngoài tự nhiên được liệt kê trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, đòi hỏi phải có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để tránh nguy cơ suy giảm quần thể.

Con rùa Sa Nhân quý hiếm được theo dõi, chăm sóc

Sau khi được theo dõi, chăm sóc, con rùa San Nhân được lực lượng chức năng thả về tự nhiên

Sau tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, chăm sóc rồi thả về môi trường tự nhiên trong trạng thái khoẻ mạnh.

Ngoài ra, Công an xã Tu Bông cũng biểu dương hành động phát hiện và tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm của anh Nguyễn Văn Khanh. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật cao và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời khuyến cáo người dân người dân trên địa bàn khi phát hiện các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm cần báo ngay cho lực lượng công an, kiểm lâm gần nhất để tiếp nhận, xử lý kịp thời; tuyệt đối không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển, nhốt giữ trái phép các loài động vật hoang dã đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm.