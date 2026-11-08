Đàn voi rừng xuất hiện ở Nghệ An sau nhiều năm

Những ngày gần đây, người dân tại bản Cao Vều (xã Anh Sơn, Nghệ An) phát hiện đàn voi rừng xuất hiện gần khu dân cư.

Ngày 8/11, thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: Những ngày gần đây, người dân tại bản Cao Vều (xã Anh Sơn, Nghệ An) phát hiện đàn voi rừng xuất hiện gần khu dân cư.

Một trong những con voi được người dân phát hiện. Ảnh: Người dân cung cấp

Do thường xuyên sinh sống, di chuyển trong khu vực bản Cao Vều nên đàn voi này thường được gọi là đàn voi Cao Vều.

Sau nhiều năm ít xuất hiện gần khu dân cư, đàn voi rừng Cao Vều (Nghệ An) bất ngờ trở lại, phá hỏng lán trại và gây thiệt hại hoa màu của người dân. Đây là đàn voi duy nhất ở Nghệ An hiện còn nhiều cá thể, có khả năng duy trì và phát triển về số lượng.

Đàn voi xuất hiện vào đêm khuya, tiến sát khu vực dân cư. Qua quan sát, người dân ghi nhận đàn có khoảng 6 con. Trong lần xuất hiện này, voi đã phá hỏng hoàn toàn một lán trại chăn nuôi, đồng thời gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân.

Sự xuất hiện của đàn voi gần khu vực sản xuất, sinh sống khiến người dân không khỏi lo lắng. Sau khi phát hiện, người dân hô hoán, tìm cách xua đuổi để đàn voi trở lại rừng.

Vườn quốc gia Pù Mát có hệ động, thực vật đa dạng. Ảnh: PM

Theo người dân địa phương, lần này đàn voi chủ yếu gồm voi mẹ đầu đàn và các con, trong đó có voi con ước tính vài tuổi; không còn ghi nhận những con voi đực lớn như trước đây.

Khoảng 15 năm trước, con voi đực đầu đàn có cặp ngà lớn bị kẻ xấu sát hại để cưa trộm ngà. Kể từ đó, một con voi cái trở thành voi đầu đàn.

Theo quan sát được, đàn voi thường xuất hiện tại khu vực Cao Vều từ khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch và có thể ở lại đến tháng 2 năm sau mới di chuyển đi nơi khác. Vào mùa hè, chúng thường xuất hiện tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.