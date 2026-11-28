Các cơ chế, chính sách mới tạo hành lang phát triển cho Đồng Nai hướng tới đô thị đặc biệt, phát huy lợi thế sân bay Long Thành, phát triển công nghiệp hàng không, vũ trụ, logistic

Toàn cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, luật, nghị định, xác lập thể chế, cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Đồng Nai hướng đến sẽ là “đô thị đặc biệt," giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp hàng không, vũ trụ.

"Đường lớn” đã mở

Ngày 21/7/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Nghị quyết 16 nêu rõ phát triển thành phố Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế.

Đưa thành phố Đồng Nai phát triển trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy vị trí trung tâm chiến lược của "đô thị sân bay", kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Cùng đó, ngày 24/8/2026, Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026; Luật giúp tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thành phố Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt.

Tiếp đó, ngày 26/11/2026, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị định số 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai. Nghị định quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Luật Phát triển đô thị cho thành phố Đồng Nai.

Nghị định nêu rõ thành phố Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và với địa phương khác thuộc vùng đô thị đặc biệt; thực hiện cơ chế, chính sách quy định áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 16-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 27/8/2026 về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết quan điểm xuyên suốt của Kế hoạch 179 là đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; quy hoạch tổ chức không gian thành phố theo hướng phát triển mở, đa trung tâm, đa cực, đa tầng, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo; tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc gia và quốc tế.

Phát huy tối đa vị trí chiến lược, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực quan trọng để đưa Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt, cực tăng trưởng đa chức năng của quốc gia, ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp hàng không, vũ trụ

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18/5/2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ thành phố Đồng Nai lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển.

Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, Đồng Nai với lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống giao thông kết nối đa phương thức và là địa phương nằm trong “tứ giác phát triển” TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đây là những thế mạnh giúp Đồng Nai tận dụng để tăng tốc trong thời gian tới; trong đó, khai thác lợi thế của “khu thương mại tự do” gắn với sân bay quốc tế Long Thành và cảng biển Phước An, nhằm thúc đẩy tiến trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, các trụ cột khác như dịch vụ logistics bao gồm cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo hành lang công nghiệp - dịch vụ - đô thị; hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đến sân bay quốc tế Long Thành, cảng biển Phước An, kết nối với toàn bộ cụm cảng biển số 4 của Đông Nam Bộ; phát triển du lịch quốc tế dựa vào cảng hàng không quốc tế Long Thành…; tạo thành những trụ cột vững chắc và mạnh mẽ để Đồng Nai tăng tốc trong giai đoạn tới.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, thành phố giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc phát triển không gian kinh tế quốc gia khi hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trục kết nối chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời là trung tâm hàng không, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam.

Không gian phát triển của Đồng Nai không tách rời mà gắn kết hữu cơ, tương hỗ chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia cấu thành một chỉnh thể đô thị-công nghiệp-dịch vụ quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng của cả nước.

“Vai trò trục kết nối của Đồng Nai được thể hiện rõ nét thông qua hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các trục cao tốc, đường vành đai, cảng biển, hàng không…, góp phần hoàn thiện chuỗi logistics liên hoàn giữa công nghiệp-cảng biển-hàng không, đưa Đồng Nai trở thành mắt xích trung tâm trong mạng lưới cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của cả nước", UBND thành phố Đồng Nai nhận định.

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay với hàng loạt các dự án đường sắt đô thị (metro) liên kết trực tiếp giữa Đồng Nai với TP.HCM, đặc biệt là các tuyến kết nối khu vực Nhơn Trạch - Long Thành, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tạo ra một không gian đô thị liên thông, tích hợp cao, giảm tải áp lực hạ tầng và nâng cao hiệu quả phân bổ dân cư, lao động và các hoạt động kinh tế.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một vùng đô thị đa trung tâm, trong đó Đồng Nai sẽ không chỉ đi cùng Thành phố Hồ Chí Minh mà còn chia sẻ, bổ trợ và cùng tạo thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng.

UBND thành phố Đồng Nai cho biết Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD , được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với quy mô, công suất và tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu thế giới, sân bay Long Thành không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải mà còn đóng vai trò là hạ tầng lõi để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp Việt Nam với các chuỗi giá trị và mạng lưới logistics toàn cầu.

Khi kết hợp với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính-thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực này sẽ hình thành một cực tăng trưởng có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế.

“Đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc", Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ.