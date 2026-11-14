Đồng Nai có tân Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Phong An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Xuân Thịnh làm Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngày 14/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Phong An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Xuân Thịnh giữ chức Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên.

Lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phong An.

Theo quyết định, ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 14/11/2026.

UBND TP Đồng Nai cũng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giữ chức Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc UBND TP Đồng Nai.

Hai ông Nguyễn Văn Minh và Trần Văn Bình, cùng là Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc UBND thành phố. Các quyết định bổ nhiệm đều có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 14/11/2026.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phong An cho biết sẽ kế thừa thành quả đạt được, chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, cùng tập thể lãnh đạo sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Thịnh cho biết sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ rừng liên tục sau khi Vườn quốc gia Cát Tiên được chuyển về UBND TP Đồng Nai quản lý. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong giám sát tài nguyên rừng; chú trọng phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã.