Một cá thể rùa Sa Nhân thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vừa được Công an xã Xuân Đài (tỉnh Phú Thọ) cùng các lực lượng chức năng tiếp nhận, kiểm tra và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trên đường đi làm, anh Đặng Đức Duy (sinh năm 1995, trú tại thôn Vèo, xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ) phát hiện con rùa bò đến khu vực nhà dân. Anh Duy bắt giữ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Công an xã Xuân Đài phối hợp với các lực lượng liên quan thả cá thể rùa về tự nhiên. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là rùa Sa Nhân, tên khoa học Cuora mouhotii, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, ngày 28/11, Công an xã Xuân Đài phối hợp với các lực lượng liên quan thả cá thể rùa về tự nhiên.

Rùa Sa Nhân, tên khoa học Cuora mouhotii, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Công an xã Xuân Đài khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Khi phát hiện động vật nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định.