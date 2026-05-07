Roy Keane chỉ trích trọng tài sau tranh cãi ở Champions League

Roy Keane công khai chỉ trích trọng tài sau 2 tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1 trận bán kết lượt về Champions League 2025/26 giữa Bayern Munich và PSG rạng sáng 7/5.

2 lần trọng tài Joao Pinheiro phớt lờ những tình huống gây tranh cãi khiến đội chủ nhà bất mãn.

Trong vai trò bình luận viên sau trận đấu, Keane tỏ ra không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài Joao Pinheiro ở hiệp 1. Huyền thoại người Ireland cho rằng đây là sai lầm khó chấp nhận ở một trận đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

“Tôi không hiểu nổi. Ở đẳng cấp này, màn xử lý như vậy của trọng tài là không đủ tốt”, Keane nói. “Đây là trận cầu lớn, có những cầu thủ lớn và những khoảnh khắc lớn, nhưng quyết định lại quá tệ”.

Cựu tiền vệ Manchester United đặc biệt nhấn mạnh đến sự thiếu quyết đoán và minh bạch trong cách điều hành trận đấu. Theo Keane, nếu pha bóng đó diễn ra ở một trận đấu khác, trọng tài gần như chắc chắn sẽ cắt còi.

“Nếu điều đó xảy ra ở bất kỳ trận đấu nào khác, nó sẽ bị thổi phạt. Vậy tại sao ở đây lại không? Đó mới là vấn đề”, ông tiếp tục. “Các cầu thủ đang dốc tất cả cho những trận đấu như thế này và chỉ một quyết định sai cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện”.

Không chỉ Keane, mạng xã hội cũng bùng nổ tranh cãi sau tình huống kể trên. Nhiều cổ động viên Bayern Munich cho rằng đội bóng Đức chịu bất lợi từ quyết định của trọng tài Joao Pinheiro trong bối cảnh trận đấu diễn ra căng thẳng và đội bóng Đức còn đang rơi vào thế bị dẫn trước.

Keane khép lại phần bình luận bằng quan điểm thẳng thắn quen thuộc: “Bạn không thể né tránh hay viện cớ cho sai lầm đó. Trọng tài phải đưa ra quyết định chính xác. Với tôi, đó là sai lầm lớn và ở cấp độ này, những sai lầm lớn luôn khiến các đội bóng trả giá”.

Sau khi hiệp 1 kết thúc, PSG tạm dẫn 1-0 với pha lập công của Dembele. Muốn đi tiếp, Bayern Munich phải ghi ít nhất 3 bàn thắng để lội ngược dòng, những quyết định gây tranh cãi này khiến ''Hùm xám'' có quyền không hài lòng.

