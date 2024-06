Ronaldo và Pepe dạy cho Thổ Nhĩ Kỳ bài học

“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, câu châm ngôn nổi tiếng trong giới túc cầu đúng với trường hợp của CR7 và Pepe. Không ai thấu hiểu điều này hơn các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng nhận thất bại 0-3 trước tuyển Bồ Đào Nha đêm 22/6 (giờ Hà Nội) tại lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2024.

Với độ tuổi trung bình 25,8, Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu tập thể trẻ thứ hai giải đấu, chỉ xếp sau CH Czech. Sau thắng lợi 3-1 trước Gruzia ở lượt đầu bảng F, đội bóng của HLV Vincenzo Montella tràn đầy tự tin và thậm chí nhập cuộc với mong muốn chơi đôi công với Bồ Đào Nha. Song, kết cục là sức trẻ nhận thất bại muối mặt trước kinh nghiệm và bản lĩnh của Ronaldo và Pepe.

Trên mạng xã hội, các CĐV cho rằng cả ba bàn thắng của “Selecao” châu Âu vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ đều có dấu ấn của Ronaldo, dù ít hay nhiều. Không bàn về pha lập công cuối cùng của Bruno Fernandes, khi ngôi sao Al Nassr trực tiếp kiến tạo, cầu thủ này quả thực có tác động vào hai tình huống ghi bàn trước đó của đội.

Ở bàn thắng đầu tiên, Nuno Mendes phối hợp cùng Rafael Leao bên cánh trái trước khi tung ra đường căng ngang vào vòng cấm. Ronaldo lẽ ra đã có cơ hội đệm bóng cận thành nếu cái chân của Orkun Kokcu không thò ra và làm thay đổi quỹ đạo đường chuyền.

Sự can thiệp của Kokcu khiến Ronaldo đang trong thế băng lên bỗng lỡ đà, và té ngã sau nỗ lực xoay người quá gấp để đỡ lại trái bóng. Song, chính pha ngã ra của CR7 lại có phần khiến hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ khựng lại vì bất ngờ, để rồi Bernardo Silva đón bóng trong thế không bị theo kèm về dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ môn Altay Bayindir.

Đến phút 28, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn. Joao Cancelo cướp bóng trong chân đối phương và băng lên từ giữa sân. Cựu sao Real Madrid lúc này có ý định chạy chỗ để thoát khỏi sự theo kèm của hai trung vệ và đón đường chọc khe từ đồng đội. Tuy nhiên, cầu thủ 39 tuổi bất ngờ khựng lại ngay thời điểm Cancelo thực hiện đường chuyền.

Máy quay lập tức tập trung vào cảnh Ronaldo vùng vằng vì đồng đội không hiểu ý, trong khi Cancelo tỏ ra tiếc nuối và muốn giải thích điều gì đó. Tuy vậy, khi tất cả cho rằng cơ hội nguy hiểm đã qua đi, trung vệ Samet Akaydin lại thực hiện đường chuyền về tai hại, vô tình đánh lừa thủ thành Bayindir và đốt lưới nhà bất đắc dĩ.

Ronaldo và Cancelo nhanh chóng đổi trạng thái, nở nụ cười tươi rồi ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Với CR7, anh có lần thứ hai gián tiếp đóng góp vào bàn thắng của tuyển Bồ Đào Nha trong hiệp một.

Hiển nhiên, việc “Selecao” châu Âu ghi được hai bàn thắng trên phần lớn nhờ vào khả năng chọn vị trí và dứt điểm xuất sắc của Bernardo Silva, và sự thiếu tập trung nơi hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, không ai dám chắc Bồ Đào Nha có thể làm tung lưới đối phương nếu không có Ronaldo ở hai tình huống đó.

“Ronaldo luôn phải ra sân từ đầu. Có thể cậu ấy đã qua thời đỉnh cao. Nhưng khi đối thủ thấy chiếc áo số 7 với dòng chữ Ronaldo sau lưng, họ sẽ cảm thấy lo lắng và dễ mắc sai lầm”, đồng đồi cũ của CR7, Ricardo Quaresma, bình luận trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/6.

Ronaldo chứng minh nhận định của Quaresma chính xác. Ở lần thứ 209 khoác áo ĐTQG, ngôi sao 39 tuổi không ghi bàn nhưng chứng minh bản thân vẫn có thể đóng góp tích cực cho tập thể. HLV Roberto Martinez, người nhiều lần bị nghi vấn vì sử dụng cầu thủ thi đấu ở Saudi Arabia tại một giải đấu lớn như EURO, đã đúng khi tin vào bản lĩnh và “sức mạnh nội tại” của CR7.

Trong khi đó, Pepe, người lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại EURO khi đá chính trong chiến thắng 2-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước CH Czech tại lượt trận đầu của vòng bảng giải đấu trên đất Đức, tiếp tục thể hiện đẳng cấp trước những chàng trai trẻ Thổ Nhĩ Kỳ.

Điểm nhấn lớn nhất của cựu sao Real Madrid đến ở phút 20, khi tỷ số đang là 0-0. Pepe thực hiện pha nhoài người xoạc bóng chính xác trong tình huống tranh chấp với Kokcu. Pha bóng này cho thấy sự quyết đoán và khả năng đọc tình huống đáng kinh ngạc của trung vệ 41 tuổi.

Ở pha bóng trên, cần lưu ý rằng sau lưng Pepe không còn đồng đội nào bọc lót. Nếu vào không trúng bóng, cầu thủ này khả năng cao sẽ nhận thẻ đỏ trực tiếp vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn không cho phép ngôi sao hiện thuộc biên chế Porto mắc sai lầm.

Pha bóng ấn tượng của Pepe tạo tiền đề và tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trên hàng công có liên tiếp hai bàn thắng chỉ ít phút sau đó. Không chỉ vậy, ở tuổi 41, cựu cầu thủ Real cho thấy sự dẻo dai và sức mạnh thể chất tuyệt vời, khi dễ dàng hoá giải những pha bóng dài của Thổ Nhĩ Kỳ và liên tục giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi.

Những tràn pháo tay cuồng nhiệt từ các CĐV Bồ Đào Nha khi Pepe rời sân ở phút 83 là thành quả xứng đáng cho “lão tướng” này. Hậu vệ của Porto góp công lớn giúp “Selecao” châu Âu không nhận bàn thua nào. Đa số các trang báo lớn đều chấm điểm trung vệ này cao hơn đối tác chơi cạnh anh, Ruben Dias.

8 năm trước, tại EURO 2016, Pepe cùng Ronaldo gánh vác một đội tuyển Bồ Đào Nha không được đánh giá cao đến chức vô địch. Năm 2024, khi “Selecao” châu Âu sở hữu lứa cầu thủ chất lượng và đồng đều hơn, hai ngôi sao này vẫn ở đó, làm điểm tựa cho chiến thắng của đội.

Những tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ tự tin khi nhập cuộc trận đấu bao nhiêu, sau cùng ngậm ngùi nhận thất bại muối mặt bấy nhiêu. Goal mô tả họ như “chết cóng” trước bản lĩnh của một Bồ Đào Nha quá tàn nhẫn và đầy kinh nghiệm được cộng hưởng từ Ronaldo và Pepe.

