Ronaldo đang muốn chứng tỏ anh vĩ đại hơn Messi

Ronaldo và Messi, ai vĩ đại hơn ai là chủ đề đang được xới lại khi Ronaldo tỏa sáng và tạo kỷ lục trong trận Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ tại EURO 2024 hôm 22/6.

Highlights EURO 2024: Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn giúp Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F, VCK EURO 2024 đêm 22/6.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành đội thứ 3 vượt sớm vòng bảng EURO 2024. Đây là trận đấu Cristiano Ronaldo chiếm trọn sự chú ý dù anh không ghi bàn.

Cuộc đua chưa hạ màn

Ở tình huống Bồ Đào Nha ấn định tỷ số 3-0, Ronaldo dù đối mặt với thủ môn đối phương vẫn chuyền cho Bruno Fernandes lập công. Chúng ta không rõ Ronaldo có toan tính nhiều khi làm điều đó không?

Giả sử Ronaldo trực tiếp dứt điểm và bị cản, anh sẽ bị chê bai. Còn nếu thành bàn thì rất đáng hoan nghênh khi Ronaldo tiếp tục củng cố vị thế cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các kỳ EURO.

Nhưng chuyền cho Fernandes lập công, Ronaldo còn có nhiều lợi ích hơn. Trước hết, CR7 nhận thêm kỷ lục cầu thủ kiến tạo nhiều bàn nhất các kỳ EURO. Nên nhớ việc kiến tạo khó hơn ghi bàn nhiều vì nó phụ thuộc vào các tình huống sau đó. Bởi vậy, kỷ lục kiến tạo tại EURO của Ronaldo hiện giờ là 7 trong khi kỷ lục ghi bàn tại EURO cũng của CR7 lại nhiều gấp đôi.

Ronaldo tỏa sáng với Bồ Đào Nha trong trận thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Pha chuyền dọn cỗ đó của Ronaldo chinh phục hoàn toàn cầu thủ đàn em mà Fernandes là thủ lĩnh mới. Những trận sau, các cầu thủ đàn em sẽ chịu vui lòng hợp tác hơn với Ronaldo. Và trên phương tiện truyền thông, hình ảnh Ronaldo hào hiệp, vì đồng đội xuất hiện dày đặc lấp dần dấu vết của Ronaldo ích kỷ trong ghi bàn…

Không ghi bàn nhưng được vô số lời khen và trong lúc này có thể đặt vấn đề Ronaldo đang trở lại đường đua với kình địch Lionel Messi với "danh hiệu GOAT".

Cuộc đua này nhen nhóm từ lâu. Nhưng đến khi Messi vô địch World Cup 2022, nhiều người tin rằng GOAT coi như có chủ vì Ronaldo không thể vô địch thế giới. Ngoài ra, Messi có Copa America 2021 cũng như 8 Quả bóng vàng.

Nhưng có lẽ xuất hiện một bước ngoặt để cho Ronaldo thể hiện sự vĩ đại hơn Messi. Hãy thử tưởng tượng Ronaldo tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2024 thì sao?

Trong kỳ vô địch EURO lần trước 2016, Bồ Đào Nha bị coi là quá may mắn khi không thắng nổi trận nào vòng bảng, chỉ thắng 1 trận trong 90 phút suốt giải đấu. Còn tại giải này, Bồ Đào Nha có 2 trận thắng và nếu thế hệ của Ronaldo có thể vô địch lần nữa, không ai có thể nói họ ăn may.

Khi so sánh vấn đề giữa Ronaldo và Messi hay vấn đề độ danh giá giữa World Cup và EURO thì lại quay về vấn đề vô địch World Cup hay EURO khó hơn. Cho đến lúc này, chuyện lời qua tiếng lại giữa Kylian Mbappe và Messi từ trước EURO xoay quanh độ khó World Cup hay EURO vẫn chưa ngã ngũ.

2 lần vô địch EURO sẽ giá trị hơn 1 lần vô địch World Cup?

Messi có lý để đề cao World Cup vì EURO không có sự góp mặt của các đội mạnh từ Nam Mỹ. Mbappe cũng có lý do để nói EURO khó nhằn hơn vì tiền đạo người Pháp ghi 12 bàn tại World Cup dù mới 25 tuổi nhưng chưa ghi được bàn tại EURO.

Lập luận của Mbappe trở nên hợp lý hơn bất kỳ ai phát biểu vì anh đã tỏa sáng tại World Cup giúp Pháp vô địch năm 2018, nhưng thế hệ của cầu thủ này lại chưa vô địch EURO. Quan điểm của Mbappe chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng của Ronaldo vì điều đó giúp CR7 dễ trở thành GOAT.

Chúng ta có thể thấy trong thế kỷ 21, các đội bóng châu Âu thi nhau vô địch World Cup gồm: Italy năm 2006, Tây Ban Nha năm 2010, Đức năm 2014 và Pháp năm 2018. Ngoài thế hệ Tây Ban Nha vô địch cả World Cup và EURO thì những đội còn lại đều không thể lên ngôi châu Âu dù vô địch thế giới.

Ngược lại, Hy Lạp vô địch EURO 2004 hay Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 cũng không thể làm nên chuyện tại World Cup. Do vậy, nói vô địch EURO hay World Cup khó hơn sẽ là chủ đề không có lời giải.

Nhưng suy cho cùng, Argentina vô địch World Cup 2022 cũng có nhiều yếu tố may mắn tại một giải mà họ còn thua Saudi Arabia. Do vậy, lấy việc 1 danh hiệu EURO so sánh với 1 lần vô địch World Cup sẽ chưa thể tạo ra đáp án thuyết phục.

Chỉ khi con số 2 lần vô địch xuất hiện thì nó mới là lời khẳng định. Nếu Ronaldo có thể giúp Bồ Đào Nha vô địch thêm kỳ EURO nữa, CR7 chắc chắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế khi lịch sử phán xét ai là GOAT đầu thế kỷ 21.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/