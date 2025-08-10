Ronaldo và bí quyết 'trường sinh' không hình xăm

Việc Ronaldo không xăm mình để hiến máu không chỉ giúp ích cho đời mà giúp ích cho chính anh.

Thân hình hai cha con Ronaldo chỉ có cơ bắp, không có hình xăm.

Ngày nay, trong làng bóng đá, chuyện cầu thủ xăm kín cơ thể đã trở nên quá quen thuộc. Chỉ cần “soi” khoảnh khắc họ đổi áo sau trận, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những “tác phẩm nghệ thuật sống” trải dài trên da thịt.

Ronaldo nói không với xăm mình

Khắp sân cỏ từ Âu sang Mỹ, thậm chí ở châu Á, hình xăm trở thành “chứng minh thư” thể hiện cá tính. Từ cầu thủ siêu sao như Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos hay Zlatan Ibrahimovic đến các cầu thủ tên chỉ loanh quanh trong vùng đều sở hữu những “bộ sưu tập” hình xăm thể hiện cái tôi.

Với giới cầu thủ, xăm mình không chỉ là thời trang mà còn là tuyên ngôn cá nhân. Mỗi hình xăm là một câu chuyện: kỷ niệm bản thân, lưu dấu người thân, câu châm ngôn là kim chỉ nam cuộc đời, hay biểu tượng may mắn

Ngược lại, Cristiano Ronaldo lại chọn một con đường khác. Khi CR7 cởi áo ăn mừng bàn thắng hay đổi áo cho đối thủ, người hâm mộ chỉ thấy một thân hình cơ bắp.

Không một hình xăm, không một dấu mực trên cơ thể Ronaldo trở thành ngoại lệ hiếm hoi của giới cầu thủ siêu sao. Và việc thủ quân Bồ Đào Nha không hình xăm lại kể một câu chuyện đáng nghe hơn vạn lần giai thoại các hình xăm của Messi hay David Beckham.

Ronaldo ở tuổi 40 vẫn chưa hết thời.

Tất cả đều biết Ronaldo rất điệu đà, yêu thời trang, chú ý bản thân và thích thể hiện cá tính. Do vậy, việc anh không xăm mình là điều khiến nhiều người thắc mắc. Năm 2018, CR7 mới bật mí rằng: “Tôi hay đi hiến máu nên không xăm mình” - hiến máu bất cứ khi nào có người cần, đặc biệt là trẻ em.

Những lời ấy không phải chiêu trò hình ảnh. CR7 nhiều lần tham gia các chương trình hiến máu và vận động người hâm mộ làm điều tương tự. Anh không cần một chiến dịch PR đình đám - chỉ cần hành động lặng lẽ nhưng nhất quán, suốt hơn một thời gian dài.

Với những người hiểu rõ quy định y tế, tất cả đều biết lý do Ronaldo không xăm mình hoàn toàn xác đáng. Sau khi xăm, người hiến máu thường phải chờ từ 6-12 tháng để tránh nguy cơ truyền bệnh qua đường máu. Điều đó đồng nghĩa, chỉ một hình xăm nhỏ cũng có thể khiến anh gián đoạn hành trình giúp đỡ người khác. Ngoài thói quen hiến máu, Ronaldo còn chủ động đăng ký hiến tặng tủy xương.

Hành động của Ronaldo giúp đời, giúp mình

Việc hiến máu của Ronaldo không chỉ giúp ích cho đời mà giúp ích cho chính anh. Chúng ta ít nhiều đều nghe về tác dụng của hiến máu định kỳ sẽ mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt.

Trước hết là kích thích tái tạo máu mới vì sau khi hiến, cơ thể buộc phải sản xuất thêm hồng cầu, giúp tăng khả năng vận chuyển oxy. Đây là yếu tố then chốt cho sức bền.

Việc hiến máu còn giảm lượng sắt dư thừa, từ đó giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, hiến máu còn giúp ổn định huyết áp và cải thiện tuần hoàn: Một hệ tuần hoàn “trẻ hóa” giúp phục hồi nhanh hơn sau những trận đấu khắc nghiệt.

Một điều cần nhấn mạnh là tác động tâm lý tích cực. Lý do là hiến máu kích hoạt endorphin và oxytocin - hormone hạnh phúc, giúp giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đến giờ, Ronaldo vẫn duy trì khả năng chạy nước rút, bật cao, sút bóng và pressing như một cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi. Giữa tuần trước, Ronaldo ghi ba bàn giúp Al Nassr thắng giao hữu Rio Ave 4-0 tại quê nhà Bồ Đào Nha hôm 7/8.

Ba bàn này không được tính vào thành tích chính thức. Song, nó cho thấy Ronaldo vẫn duy trì phong độ cao ở tuổi 40 và tràn đầy hy vọng thi đấu nhiều năm nữa để trở thành người đầu tiên ghi 1.000 bàn.

Vì sao Ronaldo có thể chạy tốt trong khi đồng đội cùng lứa khác nghỉ hưu gần hết? Giới chuyên môn từng giải thích điều này dựa trên 3 trụ cột: kỷ luật sống thép, khoa học thể thao và tinh thần chiến đấu, nhưng ít ai nhắc đến yếu tố “không xăm để hiến máu” như một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh.

Nhưng dưới góc nhìn khoa học, rõ ràng việc hiến máu cũng góp phần không nhỏ để tạo ra Ronaldo luôn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng trong huyết quản.

Hiến máu đều đặn giúp Ronaldo luôn duy trì mật độ hồng cầu tối ưu, cải thiện trao đổi oxy và hạn chế mỏi cơ. Trong những trận đấu căng thẳng kéo dài hơn 90 phút, đó chính là lợi thế giúp anh bùng nổ vào thời điểm người khác xuống sức.