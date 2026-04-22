Ronaldo trước ngưỡng cửa lịch sử tại Saudi Arabia

Sau khởi đầu bất ổn, Al Nassr của Cristiano Ronaldo đang tiến rất gần tới mục tiêu giành cú đúp danh hiệu.

Ronaldo sắp thoát cảnh trắng tay tại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, Al Nassr thể hiện phong độ thuyết phục đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Sự hồi sinh này giúp họ từ chỗ bị nghi ngờ trở thành ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu.

Tại AFC Champions League Two, Al Nassr chỉ còn cách chức vô địch khu vực phía Tây đúng một trận thắng. Họ sẽ chạm trán Al-Ahli (Qatar) ở bán kết.

Nếu vượt qua đối thủ, đội bóng của Ronaldo sẽ đăng quang khu vực phía Tây và giành quyền vào chung kết. Khi đó, chỉ cần thêm một chiến thắng trước đại diện khu vực phía Đông, Al Nassr sẽ trở thành nhà vô địch châu Á.

Ở đấu trường quốc nội, tình hình cũng rất khả quan với Al Nassr. Đội đang dẫn đầu Saudi Pro League với 76 điểm sau 29 trận, tạo khoảng cách đáng kể với Al Hilal.

Chỉ cần giành thêm 3 chiến thắng trong 5 vòng đấu còn lại, Ronaldo cùng các đồng đội có thể chạm tay vào chức vô địch. Đây cũng sẽ là danh hiệu quốc nội đầu tiên của CR7 kể từ khi sang Trung Đông thi đấu.

Ronaldo vẫn là đầu tàu của Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Cá nhân Ronaldo vẫn khao khát chinh phục danh hiệu trong màu áo Al Nassr. Anh cán mốc 31 bàn thắng cho đội bóng từ đầu mùa, qua đó tiếp tục là chân sút số một của CLB trong những năm gần đây.

Không chỉ là mũi nhọn tấn công, Ronaldo còn đóng vai trò thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ, ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Sự chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng của anh tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội.

Với Al Nassr, đội bóng đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử. Thành công hay không sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của họ trong những trận đấu quyết định sắp tới.

Ronaldo ghi bàn thứ 969 Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.