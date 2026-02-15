Ronaldo tỏa sáng trong ngày trở lại

Rạng sáng 15/2, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Fateh 2-0 ở vòng 22 Saudi Pro League.

Ronaldo có màn tái xuất ấn tượng.

Cristiano Ronaldo có màn trở lại đầy ấn tượng trong màu áo Al-Nassr sau thời gian đình công. Ở trận đấu với Al Fateh, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất 18 phút để ghi tên mình lên bảng tỷ số, góp công vào chiến thắng 2-0 của đội nhà.

Bàn thắng đến từ đường chuyền ngược thuận lợi của Sadio Mane và ngay sau đó Ronaldo chỉ tay vào ngực mình rồi chỉ xuống mặt sân, như một thông điệp khẳng định anh vẫn gắn bó với đội bóng thủ đô Riyadh.

Trước đó, Ronaldo không ra sân 3 trận liên tiếp. Theo ESPN, nguyên nhân xuất phát từ sự không hài lòng của anh với Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) vì thiếu đầu tư và hỗ trợ tài chính cho Al-Nassr trên thị trường chuyển nhượng.

Sau khi PIF giải quyết vấn đề lương thưởng và trao thêm quyền điều hành cho ban lãnh đạo CLB, Ronaldo quyết định tái xuất.

Pha lập công vừa qua là bàn thắng thứ 962 trong sự nghiệp của anh, tiến gần hơn tới cột mốc 1.000 bàn. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 18 bàn sau 17 trận, dù đang xếp sau Ivan Toney trong cuộc đua vua phá lưới.

Hiện Al-Nassr xếp thứ 2 ở Saudi Pro League, kém Al-Hilal 1 điểm.

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.