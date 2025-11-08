Ronaldo tạo cột mốc lịch sử

Đêm 8/11, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận thắng 3-1 trước Neom ở vòng 8 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi 7 bàn, kiến tạo 1 lần trong 6 trận gần nhất.

Phút 65, hậu vệ bên phía Neom chuyền thẳng vào chân Cristiano Ronaldo. Trước mặt chỉ còn thủ môn nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thể ghi bàn. Dù vậy, ở tình huống bóng bật ra, Joao Felix che chắn tinh quái và kiếm về quả phạt đền.

Trong lần thứ 2 đối mặt thủ môn đội chủ nhà, Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt cho Al Nassr, đồng thời mang về pha lập công thứ 953 trong sự nghiệp đỉnh cao. Tính riêng tại SPL, CR7 góp dấu giày vào 100 bàn thắng (83 bàn, 17 kiến tạo), điều chưa ngoại binh nào làm được trong lịch sử CLB.

Trước đó, Ronaldo ghi dấu ấn trong bàn mở tỷ số của đội khách. Cú đá phạt bật hàng rào của anh mở ra cơ hội để Angelo dứt điểm chuẩn xác từ sát vạch 16,5 m.

Al Nassr được chơi hơn người từ phút 56, do tiền đạo Luciano Rodriguez của Neom bị đuổi vì thẻ đỏ. Dù vậy, đội khách lại để chủ nhà rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 84, sau pha chớp thời cơ của Ahmed Abdu. Niềm vui của người hâm mộ Neom chỉ kéo dài trong 2 phút. Felix đặt dấu chấm hết cho chủ nhà bằng cú sút xa không thể cản phá.

Al Nassr duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa và giữ vững ngôi đầu SPL với 24 điểm, hơn đội đứng thứ 2, Al Taawon khoảng cách 3 điểm. Sau trận này, Ronaldo sẽ trở lại hội quân cùng tuyển quốc gia để dự vòng loại World Cup.