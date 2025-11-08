Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo tạo cột mốc lịch sử

  • Thứ bảy, 8/11/2025 22:44 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Đêm 8/11, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận thắng 3-1 trước Neom ở vòng 8 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi 7 bàn, kiến tạo 1 lần trong 6 trận gần nhất.

Phút 65, hậu vệ bên phía Neom chuyền thẳng vào chân Cristiano Ronaldo. Trước mặt chỉ còn thủ môn nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thể ghi bàn. Dù vậy, ở tình huống bóng bật ra, Joao Felix che chắn tinh quái và kiếm về quả phạt đền.

Trong lần thứ 2 đối mặt thủ môn đội chủ nhà, Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt cho Al Nassr, đồng thời mang về pha lập công thứ 953 trong sự nghiệp đỉnh cao. Tính riêng tại SPL, CR7 góp dấu giày vào 100 bàn thắng (83 bàn, 17 kiến tạo), điều chưa ngoại binh nào làm được trong lịch sử CLB.

Trước đó, Ronaldo ghi dấu ấn trong bàn mở tỷ số của đội khách. Cú đá phạt bật hàng rào của anh mở ra cơ hội để Angelo dứt điểm chuẩn xác từ sát vạch 16,5 m.

Al Nassr được chơi hơn người từ phút 56, do tiền đạo Luciano Rodriguez của Neom bị đuổi vì thẻ đỏ. Dù vậy, đội khách lại để chủ nhà rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 84, sau pha chớp thời cơ của Ahmed Abdu. Niềm vui của người hâm mộ Neom chỉ kéo dài trong 2 phút. Felix đặt dấu chấm hết cho chủ nhà bằng cú sút xa không thể cản phá.

Al Nassr duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa và giữ vững ngôi đầu SPL với 24 điểm, hơn đội đứng thứ 2, Al Taawon khoảng cách 3 điểm. Sau trận này, Ronaldo sẽ trở lại hội quân cùng tuyển quốc gia để dự vòng loại World Cup.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Ronaldo đã sai?

Cristiano Ronaldo vừa khiến giới bóng đá dậy sóng sau bài phỏng vấn với Piers Morgan nhưng lần này, màn "đá xoáy" Ligue 1 của anh có vẻ phản tác dụng.

5 giờ trước

Duy Anh

Ronaldo ghi bàn Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr SPL

    Đọc tiếp

    Ly do Casemiro bi rut ra khoi san hinh anh

    Lý do Casemiro bị rút ra khỏi sân

    41 phút trước 22:58 8/11/2025

    0

    HLV Ruben Amorim xác nhận Casemiro buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận MU hòa Tottenham 2-2 thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

    Cu soc kep voi MU hinh anh

    Cú sốc kép với MU

    1 giờ trước 22:32 8/11/2025

    0

    Tối 8/11, lần lượt Harry Maguire và Benjamin Sesko đều dính chấn thương trong trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League.

    Nguoi hung De Ligt hinh anh

    Người hùng De Ligt

    2 giờ trước 22:09 8/11/2025

    0

    Tối 8/11, MU thoát hiểm ngoạn mục với trận hòa 2-2 trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League, nhờ bàn thắng quý như vàng của trung vệ Matthijs de Ligt ở phút 90+6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý