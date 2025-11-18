Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo rớt giá

  • Thứ ba, 18/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách những cầu thủ có giá trị cao nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo rớt giá thê thảm. Ảnh: Reuters.

Thống kê mới nhất từ Transfermarkt cho thấy vị trí số một hiện thuộc về Lamine Yamal, ngôi sao 18 tuổi đang tạo nên cơn sốt tại Barcelona. Cụ thể, Yamal đạt mức định giá kỷ lục 200 triệu euro, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử chạm tới cột mốc này.

Xếp ngay sau Yamal là Kylian Mbappe, người từng đạt mức định giá 200 triệu euro vào năm 2018, thời điểm anh bùng nổ cùng đội tuyển Pháp tại World Cup.

Hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, không thể góp mặt trong top đầu. Messi đứng ở vị trí thứ 7, với giá trị cao nhất sự nghiệp đạt 180 triệu euro vào năm 2017, khi anh tròn 30 tuổi.

Trong khi đó, Ronaldo xếp tận vị trí thứ 30. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đạt mức định giá cao nhất sự nghiệp vào năm 2014 (120 triệu euro). Đây là giai đoạn anh chói sáng trong màu áo Real Madrid.

Dù vậy, thương vụ chuyển nhượng 94 triệu euro đưa anh từ Manchester United tới Real Madrid ở mùa 2009/10 vẫn được xem là một trong những "bom tấn" gây tiếng vang nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Bảng xếp hạng của Transfermarkt cho thấy giá trị cầu thủ hiện nay được đánh giá dựa trên tiêu chí tuổi tác, tiềm năng và khả năng bùng nổ trong tương lai. Tuy nhiên, di sản bóng đá mà Ronaldo và Messi để lại vẫn là điều không cầu thủ nào sánh được trong gần hai thập kỷ qua.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe David Beckham Ronaldo messi

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Canh hon loan o giai bong da Argentina hinh anh

Cảnh hỗn loạn ở giải bóng đá Argentina

4 giờ trước 09:16 18/11/2025

0

Trận play-off ở giải hạng Nhì Argentina biến thành bi kịch khi cảnh sát chống bạo động buộc phải tràn xuống sân và xịt hơi cay vào các cầu thủ để dập tắt hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc.

Arsenal gap tham hoa nhan su hinh anh

Arsenal gặp thảm họa nhân sự

3 giờ trước 09:19 18/11/2025

0

HLV Mikel Arteta phải đối mặt với “cơn bão" chấn thương nghiêm trọng từ đợt tập trung các đội tuyển quốc gia.

Tinh the dao nguoc voi Neymar hinh anh

Tình thế đảo ngược với Neymar

3 giờ trước 09:20 18/11/2025

0

HLV Carlo Ancelotti lên tiếng về khả năng triệu tập lại Neymar Jr. vào đội tuyển Brazil trong thời gian tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý