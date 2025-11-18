Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách những cầu thủ có giá trị cao nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo rớt giá thê thảm. Ảnh: Reuters.

Thống kê mới nhất từ Transfermarkt cho thấy vị trí số một hiện thuộc về Lamine Yamal, ngôi sao 18 tuổi đang tạo nên cơn sốt tại Barcelona. Cụ thể, Yamal đạt mức định giá kỷ lục 200 triệu euro, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử chạm tới cột mốc này.

Xếp ngay sau Yamal là Kylian Mbappe, người từng đạt mức định giá 200 triệu euro vào năm 2018, thời điểm anh bùng nổ cùng đội tuyển Pháp tại World Cup.

Hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, không thể góp mặt trong top đầu. Messi đứng ở vị trí thứ 7, với giá trị cao nhất sự nghiệp đạt 180 triệu euro vào năm 2017, khi anh tròn 30 tuổi.

Trong khi đó, Ronaldo xếp tận vị trí thứ 30. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đạt mức định giá cao nhất sự nghiệp vào năm 2014 (120 triệu euro). Đây là giai đoạn anh chói sáng trong màu áo Real Madrid.

Dù vậy, thương vụ chuyển nhượng 94 triệu euro đưa anh từ Manchester United tới Real Madrid ở mùa 2009/10 vẫn được xem là một trong những "bom tấn" gây tiếng vang nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Bảng xếp hạng của Transfermarkt cho thấy giá trị cầu thủ hiện nay được đánh giá dựa trên tiêu chí tuổi tác, tiềm năng và khả năng bùng nổ trong tương lai. Tuy nhiên, di sản bóng đá mà Ronaldo và Messi để lại vẫn là điều không cầu thủ nào sánh được trong gần hai thập kỷ qua.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.