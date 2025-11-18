Arsenal gặp thảm họa nhân sự

HLV Mikel Arteta phải đối mặt với “cơn bão" chấn thương nghiêm trọng từ đợt tập trung các đội tuyển quốc gia.

Jurrien Timber dính chấn thương trong trận Hà Lan thắng 4-0 ở vòng loại World Cup 2026

Rạng sáng 18/11, Jurrien Timber dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của Hà Lan ở vòng loại World Cup 2026 gặp Lithuania. Hậu vệ này tỏ ra cực kỳ đau đớn, dù chưa rõ mức độ nghiêm trọng. Như vậy, Timber là ca chấn thương thứ hai nơi hàng thủ Arsenal chỉ sau vài ngày.

Trước đó, trung vệ chủ lực Gabriel Magalhães dính chấn thương cơ đùi phải và phải rời sân sớm ở trận giao hữu giữa Brazil và Senegal đêm 15/11. Các kiểm tra mới nhất tại London xác nhận cầu thủ 27 tuổi chắc chắn vắng mặt ít nhất vài tuần.

Sự phẫn nộ của Arsenal không chỉ đến từ việc Gabriel chấn thương, mà còn từ cách tuyển Brazil xử lý tình hình. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia chỉ trích rằng với sự hiện diện của các trung vệ khác như Militao, Alexsandro và Marquinhos, Brazil hoàn toàn có thể rút Gabriel khỏi đội hình để tránh rủi ro. Thay vào đó, họ để anh thi đấu trong một trận đấu giao hữu.

Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal.

Chưa dừng lại ở đó, hai ngôi sao khác cũng đang khiến ban huấn luyện Arsenal đau đầu. Riccardo Calafiori bị đau hông và hiện chưa rõ ngày trở lại. Tiền đạo chủ lực Viktor Gyökeres cũng gặp vấn đề từ đầu tháng.

Với lịch đấu sắp tới bao gồm các trận then chốt gặp Tottenham, Chelsea (Ngoại hạng Anh) và Bayern Munich (Champions League), Arsenal đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng thực sự nếu Timber, Gabriel, Calafiori, Gyökeres không kịp bình phục.