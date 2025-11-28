Ronaldo mở quán bar siêu sang tại Madrid

Cristiano Ronaldo khai trương dự án dành riêng cho giới thượng lưu tại trung tâm Golden Mile (Milla de Oro), khu phố giàu có và đắt đỏ nhất thủ đô Tây Ban Nha.

Ronaldo rất giỏi kiếm tiền.

Dự án của Ronaldo là hộp đêm với tên gọi Vega Private Members Club, dành riêng cho thành viên thượng lưu, tọa lạc tại trung tâm Madrid ngay giữa tam giác vàng Salamanca, sát các thương hiệu xa xỉ và những nhà hàng sao Michelin.

Đáng chú ý, hộp đêm của Ronaldo có quy định nghiêm ngặt, cấm hoàn toàn điện thoại và chụp ảnh. Khi bước vào trong, mọi người tham gia phải bỏ điện thoại vào tủ khóa. Mục đích là bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối và tạo không gian giao lưu thực sự, không bị làm phiền bởi mạng xã hội.

Dự án của Ronaldo cũng kèm tổ hợp nhà hàng cao cấp, hầm rượu quý hiếm, và văn phòng cá nhân, phòng họp.

Hội phí thành viên thường niên (chỉ được mời mới được vào) vì thế cũng cực kỳ đắt đỏ, với gói cao cấp nhất lên tới 15.000 euro/năm, bao gồm mọi đặc quyền VIP. Số lượng thành viên giới hạn chỉ khoảng 500–600 người, được chính đội ngũ của Ronaldo và đối tác tuyển chọn kỹ lưỡng.

Đối tác đồng hành cùng CR7 ở dự án này là Inigo Onieva, doanh nhân và người nổi tiếng trong giới thượng lưu Madrid. Đây là dự án mới nhất trong đế chế kinh doanh của Ronaldo, sau chuỗi khách sạn CR7, thương hiệu thời trang, phòng gym, và mới đây đồng sở hữu tổ chức MMA WOW FC cùng Ilia Topuria.

Nhanh nhạy và khôn ngoan trong kinh doanh, dễ hiểu khi tiền đạo 40 tuổi được tạp chí Forbes thống kê là ngôi sao bóng đá có thu nhập cao nhất năm 2025. Ronaldo dẫn đầu tuyệt đối với mức thu nhập 280 triệu USD , gần gấp đôi người đứng sau.