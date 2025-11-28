Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo mở quán bar siêu sang tại Madrid

  • Thứ sáu, 28/11/2025 17:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo khai trương dự án dành riêng cho giới thượng lưu tại trung tâm Golden Mile (Milla de Oro), khu phố giàu có và đắt đỏ nhất thủ đô Tây Ban Nha.

Ronaldo rất giỏi kiếm tiền.

Dự án của Ronaldo là hộp đêm với tên gọi Vega Private Members Club, dành riêng cho thành viên thượng lưu, tọa lạc tại trung tâm Madrid ngay giữa tam giác vàng Salamanca, sát các thương hiệu xa xỉ và những nhà hàng sao Michelin.

Đáng chú ý, hộp đêm của Ronaldo có quy định nghiêm ngặt, cấm hoàn toàn điện thoại và chụp ảnh. Khi bước vào trong, mọi người tham gia phải bỏ điện thoại vào tủ khóa. Mục đích là bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối và tạo không gian giao lưu thực sự, không bị làm phiền bởi mạng xã hội.

Dự án của Ronaldo cũng kèm tổ hợp nhà hàng cao cấp, hầm rượu quý hiếm, và văn phòng cá nhân, phòng họp.

Hội phí thành viên thường niên (chỉ được mời mới được vào) vì thế cũng cực kỳ đắt đỏ, với gói cao cấp nhất lên tới 15.000 euro/năm, bao gồm mọi đặc quyền VIP. Số lượng thành viên giới hạn chỉ khoảng 500–600 người, được chính đội ngũ của Ronaldo và đối tác tuyển chọn kỹ lưỡng.

Đối tác đồng hành cùng CR7 ở dự án này là Inigo Onieva, doanh nhân và người nổi tiếng trong giới thượng lưu Madrid. Đây là dự án mới nhất trong đế chế kinh doanh của Ronaldo, sau chuỗi khách sạn CR7, thương hiệu thời trang, phòng gym, và mới đây đồng sở hữu tổ chức MMA WOW FC cùng Ilia Topuria.

Nhanh nhạy và khôn ngoan trong kinh doanh, dễ hiểu khi tiền đạo 40 tuổi được tạp chí Forbes thống kê là ngôi sao bóng đá có thu nhập cao nhất năm 2025. Ronaldo dẫn đầu tuyệt đối với mức thu nhập 280 triệu USD, gần gấp đôi người đứng sau.

Cảnh đánh nhau dữ dội dẫn tới 17 thẻ đỏ ở giải Bolivia Trận tứ kết lượt về Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming tối 27/11 tại sân Jesus Bermudez bùng nổ hỗn loạn sau trận, khi hai đội lao vào ẩu đả buộc cảnh sát phải can thiệp.

Saka cầu hôn bạn gái

Bukayo Saka cầu hôn bạn gái lâu năm Tolami Benson tại một khách sạn sang trọng ở London.

3 giờ trước

Tường Linh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Võ thuật Kinh doanh Al Nassr

    Đọc tiếp

    Cong Phuong tro lai HAGL hinh anh

    Công Phượng trở lại HAGL

    6 phút trước 18:54 28/11/2025

    0

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại thăm Học viện HAGL, nơi anh gắn bó suốt nhiều năm và tạo dựng tên tuổi.

    HLV Kim Sang-sik mat ngu vi danh sach U22 Viet Nam hinh anh

    HLV Kim Sang-sik mất ngủ vì danh sách U22 Việt Nam

    16 phút trước 18:44 28/11/2025

    0

    HLV Kim Sang-sik thừa nhận khó khăn trước thời điểm phải rút gọn danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33, trong bối cảnh biến động về nhân sự lẫn lịch thi đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý