Ronaldo là thương hiệu không tuổi của bóng đá hiện đại

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn đứng trên đỉnh thế giới. Không chỉ bằng bàn thắng, mà bằng thứ quyền lực vô hình mang tên thương hiệu cá nhân.

Trong khi phần lớn những người đồng lứa đã lui vào hậu trường, Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục đi ngược quy luật thời gian. SportsPro - tạp chí thể thao danh tiếng - vừa xếp anh là cầu thủ bóng đá có sức hút thương mại lớn nhất hành tinh năm 2025, vượt qua Messi, Mbappe, Neymar hay Bellingham.

Thật khó tin, bởi ở độ tuổi mà phần lớn vận động viên đã giải nghệ, Ronaldo không chỉ trụ lại mà còn thăng tiến trong bảng xếp hạng toàn cầu, vươn lên vị trí thứ 5 trong số tất cả các môn thể thao - chỉ sau những biểu tượng như Lewis Hamilton hay Stephen Curry.

Đó không chỉ là thành quả của những bàn thắng ở Saudi Arabia, mà là phần thưởng cho một thương hiệu được xây dựng bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Ronaldo không cần quảng cáo để được chú ý - anh chính là quảng cáo. Từ mỗi cú sút phạt đến cách anh bước ra sân, CR7 biến bản thân thành một biểu tượng toàn cầu, được định vị chuẩn xác như một thương hiệu xa xỉ.

SportsPro đánh giá các vận động viên dựa trên ba trụ cột: sức mạnh thương hiệu, độ phủ toàn cầu và giá trị kinh tế. Ở cả ba hạng mục, Ronaldo vẫn là hình mẫu mà thế hệ sau chưa thể tiệm cận. Anh có hơn 600 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn - từ thể thao, thời trang cho đến công nghệ.

Trong khi Lionel Messi - “kẻ đối trọng vĩnh cửu” - rơi xuống vị trí thứ 16, Ronaldo vẫn băng băng tiến lên. Cuộc đua giữa họ chưa bao giờ chỉ là về số bàn thắng, mà còn là cuộc chiến về sức ảnh hưởng và tầm lan tỏa.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn tập luyện như một tân binh và ghi bàn như kẻ đói khát. 6 bàn sau 7 trận cho Al Nassr chỉ là phần nổi của tảng băng - phía sau là một tinh thần khổ luyện phi thường và niềm tin tuyệt đối rằng anh vẫn còn giá trị.

“Tôi vẫn tạo ra những điều tốt đẹp, giúp ích cho CLB và đội tuyển. Vậy thì tại sao phải dừng lại?”, Ronaldo nói, như thể đang tuyên chiến với thời gian.

Thực tế, chính thái độ không đầu hàng ấy giúp CR7 duy trì năng lượng cho cả hai mặt trận: thể thao và thương mại. Anh không chỉ sống nhờ di sản, mà đang tiếp tục nuôi di sản ấy lớn thêm mỗi ngày - từ sân cỏ Riyadh cho đến những chiến dịch quảng bá toàn cầu.

Cristiano Ronaldo từ lâu đã không chỉ là một cầu thủ. Anh là một hiện tượng xã hội, một biểu tượng về sự chuyên nghiệp, kiên định và khát vọng trường tồn. Trong kỷ nguyên nơi cầu thủ được định giá bằng “độ hot”, CR7 vẫn giữ nguyên công thức thành công của riêng mình: chất lượng, kỷ luật và ảnh hưởng thực sự.

Không có phép màu nào giúp anh duy trì vị thế ở tuổi 40 - chỉ có ý chí sắt thép và tầm nhìn của một doanh nhân mang linh hồn cầu thủ.

Và khi SportsPro vinh danh anh là cầu thủ có giá trị thương hiệu lớn nhất hành tinh, đó không chỉ là một danh hiệu. Đó là lời khẳng định rằng, Cristiano Ronaldo - người từng định nghĩa lại bóng đá hiện đại – giờ đang định nghĩa lại cả khái niệm “vượt thời gian” trong thể thao.