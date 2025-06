Ronaldo ghi bàn 'vô đối' ở FIFA Club World Cup

Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế tay săn bàn số một lịch sử. Anh hiện là chân sút hàng đầu của FIFA Club World Cup với tổng cộng 7 pha lập công. CR7 chỉ góp mặt tại Club World Cup trong màu áo MU và Real Madrid dù khoác áo 5 CLB khác nhau trong sự nghiệp.

Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn đầu tiên vào lưới Gamba Osaka năm 2008 trong hành trình giúp MU vô địch thế giới. Sau đó, trong giai đoạn đỉnh cao cùng Real Madrid, Ronaldo tiếp tục bùng nổ và giành Quả bóng Vàng của giải năm 2016.

Đứng ngay sau Ronaldo là Gareth Bale với 6 bàn thắng. Cựu ngôi sao người Xứ Wales góp công lớn trong 4 chức vô địch Club World Cup của Real Madrid giai đoạn 2014-2018. Bale ghi bàn quyết định vào lưới San Lorenzo ở chung kết năm 2014 và giành Quả bóng Vàng giải đấu năm 2018.

Karim Benzema, một đồng đội cũ khác của Ronaldo tại Real, cũng có 6 pha lập công ở sân chơi này. Anh là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kỳ Club World Cup khác nhau, gần nhất là trong màu áo Al-Ittihad năm 2023.

Cùng có 5 bàn thắng là Luis Suarez, Lionel Messi và Cesar Delgado. Suarez gây ấn tượng mạnh với 5 bàn chỉ sau 2 trận trong năm 2015, bao gồm một cú hat-trick ở bán kết và cú đúp ở chung kết.

Messi từng 3 lần dự Club World Cup cùng Barcelona. Siêu sao người Argentina ghi 5 bàn sau 5 trận và từng hai lần giành Quả bóng Vàng của giải. Anh sẽ có cơ hội nâng cao thành tích và vượt mặt Ronaldo khi cùng Inter Miami dự giải hè này.

Cesar Delgado, dù không nổi bật như các huyền thoại kể trên, cũng để lại dấu ấn với 5 bàn trong 3 mùa giải liên tiếp cùng Monterrey giai đoạn từ 2012 đến 2014. Anh là một phần quan trọng trong hành trình giành hạng 3 lịch sử của đại diện Mexico năm 2012.

Dù thể thức cũ chỉ cho phép các đội bóng châu Âu thi đấu tối đa hai trận, những cái tên trên vẫn kịp để lại dấu ấn với thành tích ghi bàn đáng nể tại đấu trường liên lục địa danh giá này.

Hè này, FIFA Club World Cup đổi thể thức với 32 đội, giống như một kỳ World Cup thu nhỏ nhưng dành cho cấp CLB. Giải đấu này tổ chức tập trung tại Mỹ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.